Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak bildiri yayımlayan 103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltılar yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 'Montrö bildirisi'nde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Emekli amirallerin evlerinde arama başlatıldı. Dört amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

"Delillerin yok edilmesinin önüne geçmek" denildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir" denildi.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın verdiği bilgilere göre; Ergun Mengi de gözaltına alınan emekli amiraller arasında. Ayrıca daha önce Ergenekon kumpasından yıllarca hapis yatan emekli Amiral Alaettin Sevim de gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "103 amiralden montrö bildirisi" başlığı altında yayımlandığı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir.

Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edilmektedir."

Emekli amiralin eşi sosyal medyadan duyurdu

Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, “Az önce sabah 6:30 da polisler evimize baskın yaparak Cem’i gözaltına aldılar” mesajı paylaştı.

CHP'li Özkoç tepki gösterdi: Türkiye için utanç verici bir gün

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel sosyal medya hesabı Tiwtter'dan, “Emekli Amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. VATANSEVERLER DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BOYUN EĞMEYECEK!” mesajını paylaştı.