Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Akyurt, yönetimindeki SR 975 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan çelik bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak ve sol elinde kırık teşhisi nedeniyle, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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