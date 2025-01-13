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Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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İskele’de Ölümlü Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ercan-İskele ana yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 73 yaşındaki İlmiza Yiğit hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 11.50’de Ercan- İskele ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında oldu.

Boğaziçi’nde sakin İlmiza Yiğit (E-73), yönetimindeki MY 951 plakalı motosikletle ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, İskele birinci yol kavşağından dikkatsizce İskele – Ercan ana yoluna çıkış yaptığı sırada, o anda ana yolda Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyreden Azat Babakuryev (E-37) yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü  İlmiza Yiğit, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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