MTV Avrupa ödülleri sahiplerini buldu! BTS ve Ed Sheeran damga vurdu

1994 yılından bu yana her sene dağıtılan MTV Avrupa ödülleri, Budapeşte'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananları Güney Koreli grup BTS ve Ed Sheeran oldu.

Küresel salgın nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen MTV Avrupa Müzik Ödülleri geri döndü. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen tören öncesi kırmızı halıda yine şıklık yarışı vardı.

KORELİ GRUP BTS 4 ÖDÜLLE GECEYE DAMGA VURDU

Gecede Kore popunun gözde grubu BTS ödüllere damga vurdu. BTS, en iyi pop, en iyi grup, en iyi K-Pop ve en büyük fan kitlesi ödüllerini aldı. Ancak grup üyelerinin hiçbiri ödül törenine katılmadı.

ED SHEERAN EN İYİ ŞARKICI VE ŞARKI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Gecenin diğer kazananı İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'dı. Sheeran, en iyi şarkıcı ve Bad Habits ile de en iyi şarkı ödüllerini aldı.

En iyi yükselişe geçen sanatçı ödülüne, törenin sunucusu Sweetie layık görüldü.

Youngblood en iyi alternatif rock kategorisinde ödül aldı. Kolombiyalı şarkıcı Maluma da en iyi Latin ödülünü eve götürdü.

BUDAPEŞTE'DEKİ TÖRENDE SAHNE ŞOVLARI DİKKAT ÇEKTİ

Konserde birçok ünlü sanatçı sahne aldı. Birbirinden renkli şovlar düzenledi. Ed Sheeran, Kim Petras, One Republic ve Youngblood performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

Habertürk.