Muharrem İnce, 100 bin imzayı geçerek resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin 100 bin imza toplama çalışması devam ediyor.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZAYI AŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4’üncü günde aşarak 3’üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

10 Cumhurbaşkanı adayının imza süreci için ilçe seçim kurullarının bugün de açık olacağı bildirildi.

27 Mart saat 20.00’ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?

Cumhurbaşkanı adaylarının 4’üncü günü saat 17.00 itibarıyla aldıkları imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 100.005

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69.150

Sinan Oğan: 57.953

Doğu Perinçek: 19.649

Yakup Türkal: 2.392

Erkan Trükten: 1.509

Tevfik Ahmet Özal: 1001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine’ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK’nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.