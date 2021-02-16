CHP’den istifa eden Muharrem İnce, “CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım” açıklamasını yaptı.

İnce, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’e konuştu. Özkök yazısında, “CHP’nin oylarını bölmek ve ‘cumhur ittifakı’na hizmet etmekle eleştirildiğini' söyledim. 'Hayır bölmüyorum. Nasıl İyi Parti ile birlikte ittifak yapıyorsa, benimle de yapacaklar' dedi ve konuşmamız burada sona erdi. Ancak tam telefonu kapatırken, gülerek 'Bir de şunu söyleyeyim' dedi: 'CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım...' 'Bunu yazabilir miyim' dedim. 'Tabii yazabilirsin' dedi. Tabii ki şaka gibi bir laf. Gülerek söyledi, ama bu temayı kullanacağını hissettim... Bana pek inandırıcı gelmedi ama... Siyasetin yolları hayal ve ideal taşlarıyla örülür. O yol bazen insanı zafere, bazen de hezimete götürür... Herhalde İnce’nin bu sözü Hürriyet’in 1993’teki ‘Kasıma kadar İsmet abi’ manşeti gibi siyasi tarihimize geçer." ifadesini kullandı.