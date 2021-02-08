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Muharrem İnce, E-Devlet Üzerinden Chp Üyeliğinden İstifa Etti

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Türkiye’de  eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden ayrıldı.
Muharrem İnce, E-Devlet Üzerinden Chp Üyeliğinden İstifa Etti

Türkiye’de  eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden ayrıldı.

Öğle saatlerinde Yaşamkent'teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, "CHP'den istifa ettiniz mi?" sorusuna "Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece o olmaz, 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim." yanıtını vermişti.

Edinilen bilgiye göre, İnce, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

Siyasi parti üyelikleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor, istenilen durumda iptal işlemi de yapılabiliyor.

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