Musdahaynan Nigosun son muhabbeti

Nigos: Be Musdaha, yüzdüg yüzdüg guyruğuna geldik re!

Musdaha: E, vallahi galibam öyle…

Nigos: E, şimdi napacayıg?

Musdaha: E, vallahi durum vahim! Guyruğu kesemeyig şindik…Türkiyada bu anayasa masgaralığı var ya, Angarada hökümed Gıbrız konusunda anayasa referandumu sonuçlanana gadar fazla esneglig gösteremez galibam…

Nigos: E, bizim da seçim hikayesi var, çok sürmez o da kapuda begler…Onun içün Akıncıynan Anastasiadis zor gıbırdarlar…

Musdaha: Eeee, napacayıg şindik?

Nigos: Esgi numaraları yapacayıg re Musdaha!

Musdaha: Napacayıg re, napacayıg!

Nigos: Esgi numaraları yapacayıg re Musdaha, annamadın galibam!

Musdaha: Ne numarası re Nigos?

Nigos: Yahu, uyduracayıg birşeyler, ortalığı garışdıracayıg biraz, ta ki badireyi atladalım…Akıncıynan Anasdasiadisin da eli golaylasın!

Musdaha: Ha, annadım! Ma napacayıg re?

Nigos: Sen garışdırma şindik…Ben bombayı padladınca, sen başla bağırmaya…

Musdaha: Ma ne bombası re! Bir bu egsig galdıydı da ortalığı bombalaycayıg şindik!

Nigos: Yoh re Musdaha! Öyle bomba değil! Sansasyonel bombadır padladacağımız…Hani 60 senedir her guyruğumuz sıkıştığında padladdığımız bombalardan…

Musdaha: Ne var kafanda be Nigos?

Nigos: Sen garışdırma şindik derim!…Ben bilirdim başımıza neler geleceg! Bişeyler düşündüm.

Musdaha: Söyle be Nigos, ben da bileyim da ona göre davranayım.

Nigos: Boşver şindik, ben bombayı padladınca, sen zaten annaycan, gereğini yap…Ma fazla abardma ha!

Musdaha: Ne abardması re Nigos, nedir yeyceğin halt, söyle be!

Nigos: Söylemem! Sabred biraz, ama dediğim gibin, bomba padladıgdan sonra protestoları fazla abartman ha!

Musdaha: Gözün körolmasın re Nigos, söyle be napacan!

Nigos: Eh re Musdaha, sanga derim sabred, annaman ama! Ma fazla abardma, bombadan soğra garşılıglı atışalım biraz, nasılsa ortalıg toz duman olur, ta ortalıg mamurlasın aradan birkaç ay geçer…

Musdaha: Be, bag bura, bu işi başımıza geymeyelim ha!

Nigos: 60 senedir başımıza geymedig ne galdı be gumbaro da daha gonuşun! Ha bir egsig ha bir fazla! İstediğin zamana oynamag değil mi?

Musdaha: E, öyle amma…Soğra napacayıg re Nigos?

Nigos: Napacayıg! Galdığımız yerden sanki hiçbişey olmamış gibi devam edeceyig…Napacaydıg sanki! Bir tarafdan ha ha ha…Diğer taraftan hi hi hi, al anam ver bubam, masgaralığa devam edeceyig…

Musdaha: E, tamam! Madem öyle! Ma ne zaman yapacan bu işi, onu olsun söyle re!

Nigos: Padlama! Dur geçeyim benim tarafa da ayarlayım bizimkileri…

Musdaha: Sizinkiler da kim re?

Nigos: E, san da ammasın ha! Aha o yarım akıllıları be! Hani Hristofyas onnara primadlar dediydi ya! Aha o primadlar…Esgi meseleleri gurcaladacağım onlara birazcık…

Musdaha: Ha, annadım, yani kömürü dutacak maşa gullanacan!

Nigos: Ha yaşşa re Musdaha, en nihayet annadın!

Musdaha: Re Nigos, bag bura, yagmayasın bizi ha!

Nigos: Ma sen beni ne zanneddin re! Çog isdersan sen bul bir bomba da patlad!

Musdaha: Yog, egsigde galsın, ben yabmam!

Nigos: E, zaten bilirdim sen yabman! Ödün padlar yapasın!

Musdaha: Ben deli değilim ya da başıma iş açacam!

Nigos: E, bilirim, alemin akıllısı sensin, ancag ağlamayı bilin, onun içün ben padladacam bombayı, senda basacan yaygarayı…Ama akıllı olmazsan da abardın bu işi, bil ki bomba bu defa senin gucağında padlayacag!

Musdaha: Hade yahu! Yani sen yapacan da belasını ben bulacam?

Nigos: Aynen öyle! Ne bu! Hem meseleye çareyi ben bulacam, bombayı padladacam, birkaç ay gazanacayıg, hem da soğra ceremesini da ben çekecem??? Çog beglen yani! Onun içün derim sana ki fazla abardma!

Musdaha: Ağnadım şindik! İşin gücün tek ayag üstünde yüz dane üçkağıtçılıg yapmag! Zaten işin ne!

Nigos: Hah, madem o gardacığını da anladın, annaşacayıg seninginan…

Musdaha: Hade gid da ne halt edeceysan ed!

Nigos: Padlama! Önce bir ince ayar çekeyim da soğra…

Musdaha: İsder ince, isdersa galın ayar çeg!

Nigos: Hade re, soğra görüşürüg!

Musdaha: Tamam, hade eyvallah! Re Nigos, dur be iki dagga!

Nigos: Ne var be genem?

Musdaha: Egmeg gadayıfı isdediydin, getirdim sana, unudma da al…

Nigos: İsdemem, galsın, bu mesele şekerimi fena halde çıkardı genem. Ben da sana duzlu Trodos pastırması getirdiydim, sen da unudma da al giderkan…

Musdaha: Yog, galsın, ben da istemem, bu ara duzlu yeyemem, tansiyonum fena çıkar!

Nigos: Bende şeker, sende tansiyon! Bulduk belayı!

Musdaha: Buna da duğa et re Nigos, ya senin bombadan sonra bir da kanser olursak!

Nigos: Husol be! Bir da o egsig galdıydı sanki…

Musdaha: Yörrü gid baş popaza da biraz okusun ühürsün sana!

Nigos: Yörrü be! Asıl ben ona okuyacam ühürecem…Bag göresin bomba nerden patlayacag!

Musdaha: İşallah kiliseyi popazınan beraber havaya uçurmayı plannan da üzerime atasın, ben yabdım diyesin!

Nigos: Fena fikir değil, Heh! Heh! Heh!...Aha gidiyorum şindik, sen sıran geldiğinde hazır ol, başla bağırasın, ağlayasın! Ma sahiciymiş gibi yab ha! Yog ağnasın millet ki gandırırıg gendilerini!!!

Musdaha: Tamam be! Tekrar ne zaman barışacayıg genem?

Nigos: Yörrü be işine!!! Herşeyi da benden beglen ama!...Bomba benden, barış senden…Hade yallah, git çaresine bag, zor değil, zaten seninkier barış barış diye bağırırlar, bu kafaynan zannederler Avrupalı olacaklar!

Musdaha: Ey be Nigos, şindiden garnım ağrıdı zaten, hade gaybol!

Nigos: Hah haytttt! Hade görüşürüg…Gadayıfı egşidme da Cenevre’ye getir!

Musdaha: Hani be da şekerin vardı senin!

Nigos: Ne şekeri be! Ben daha çoooggg şeker yerim da senin pastırmayı yeyemeyeceğin belli oldu!

Musdaha: Be amma gandırın beni!

Nigos: Estağfurullah!

Musdaha: Has….ir!