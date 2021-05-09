Musk’ın ‘şakası’ sonrası Dogecoin çakıldı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, ABD’nin en popüler sohbet programı ‘Saturday Night Live’ı (SNL) sunan ilk Asperger sendromlu kişi olarak tarihe geçti. Dogecoin hakkında söyledikleriyse kripto para biriminin değerini düşürdü.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, ABD’nin en popüler sohbet programı ‘Saturday Night Live’ı (SNL) sunan ilk Asperger sendromlu kişi olarak tarihe geçti. Dogecoin hakkında söyledikleriyse kripto para biriminin değerini düşürdü.

Attığı tweetlerle Dogecoin’in değer kazanmasında önemli rol oynayan Musk, SNL’nin skeçlerinden birinde kripto para için ‘üçkağıt’ ifadesini kullandı.

“Dogecoin nedir” sorusunu önce “Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç” diye yanıtladı; “Yani üçkağıt mı?” sorusuna ise gülerek “Evet üçkağıt” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Dogecoin’in değeri çakıldı. Kripto para birimi, program öncesi 0,65 dolar civarındayken yüzde 28 değer kaybederek 0,47 dalara kadar düştü.

Programa katılan Maye Musk da oğluna Dogecoin üzerinden takıldı. Anneler Günü hediyesi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Maye Musk “Umarım Dogecoin değildir” dedi. Oğlu ise “Evet, öyle” diye yanıtladı.

Musk programın açılışında ise SNL’yi sunan ilk Asperger sendromlu kişi olduğunu söyleyerek stüdyodakilerden alkış aldı.

Asperger sendromu (AS), otizm spektrum bozuklukları olarak gruplandırılan nörolojik bozukluklardan biri. Asperger sendromlu kişilerde sosyal etkileşimde güçlük çekme, tekrar eden davranışlarda bulunma, kurallara ve rutinlere koşulsuz uyma gibi belirtiler görülüyor. Asperger sendromu tanısı konulan bireyler genellikle normal veya normalin üzerinde zekaya sahip oluyor.