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Müstahdem Tarafından Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini

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Müstahdem Tarafından Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini
Müstahdem Tarafından Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini

03.03.2023 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.K.(E-44) ve İ.K.(E-36)’nin, iş yerinin deposunda muhafaza edilen toplam 52.765 TL değerindeki 104 adet döşeme süngeri, 30 teneke yapıştırıcı, 40 kilo boncuk elyafı, 6 rulo elastik kolonu, 5 adet koltuk mekanizması, 4 kutu zımba teli, 2 paket fitil, 4 paket koltuk düğmesi ve 2 balya mukavvayı çaldıktan sonra, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine satmak suretiyle 50.000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Sorusturma devam etmektedir.

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