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Müşteri olarak girdiği eczaneden hırsızlık yaptı

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Müşteri olarak girdiği eczaneden hırsızlık yaptı
Müşteri olarak girdiği eczaneden hırsızlık yaptı

Yenierenköy’de faaliyet gösteren bir eczaneye 2-16 Mayıs tarihlerinde müşteri olarak giden A.Ö.(K-48)’nın, toplam değerleri 60 bin TL olan kozmetik ve cilt bakım ürünleri, muhtelif ilaçlar ile 2 adet sıvı sabunu ve 7 adet güneş gözlüğünü alıp ödeme yapmadan işletme dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün polisin bilgisine gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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