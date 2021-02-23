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Müşteri, ‘Siparişimle şişe içinde idrar yollandı’ diye tweet attı; şirket özür diledi

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Merkezi Almanya’daki bir şirket, dün, ‘Coca-Cola şişesi içinde idrar yollanan’, Britanya’daki müşterisinden özür diledi.
Müşteri, ‘Siparişimle şişe içinde idrar yollandı’ diye tweet attı; şirket özür diledi

Bir yemek için gerekli malzemeleri hazırlamak ve bunları müşterilere teslim eden HelloFresh’in, müşterisinin adresine yollanan pakette plastik şişenin içinde idrar olduğu belirtildi.

Kargonun yollandığı Oliver McManus, olanları Twitter’dan paylaştı: “Merhaba HelloFreshBritanya. Neden birinin idrarını siparişimin parçası olarak aldığımı öğrenmek istiyorum.”

Şişenin bir de fotoğrafını paylaşan McManus, bazı kullanıcılar, “Elma suyu da olabilir” görüşünü savununca,“Şüphe duyuyorsanız koklayıp emin olmanız için şirket merkezine yollayabilirim” yazdı.

McManus, paket ona ulaştığında ‘yarı açık olduğunu’ belirterek kuryenin şişeyi koymuş olabileceği ihtimalinden de bahsetti ve, “En son isteyeceğim şey birinin bu nedenle işini kaybetmesi olur” ifadelerini kullandı.

Şirket, McManus’a yanıt vererek, “Bu durum karşısında ne kadar üzgün olduğumuzu ifade etmek, özür dilemek için kelime bulamıyoruz” mesajını paylaştı. Daha sonra da Britanya’daki medya kuruluşlarına özür içeren bir ilan verdi.

Kurye şirketiyle konuyu incelediklerini belirten HelloFresh yönetimi, “Bay McManus’a bir jest yapmak isteriz. Böyle bir şeyin tekrarlanmaması için de elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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