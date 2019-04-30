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Müze muz yiyen çıplak kadın temalı eseri kaldırmak istedi; sosyal medyada ‘muzlu’ protesto dalgası başladı

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Varşova’daki müze muz yiyen çıplak kadın temalı eseri kaldırmak istedi; sosyal medyada ‘muzlu’ protesto dalgası başladı
Müze muz yiyen çıplak kadın temalı eseri kaldırmak istedi; sosyal medyada ‘muzlu’ protesto dalgası başladı

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ulusal Müze, ‘Natalia LL’ adlı sanatçının muz yiyen çıplak kadın görüntülerinden oluşan 1973 yılına ait eserini kaldırma kararı alınca sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sanatsever muz yerken çekilen görüntülerini paylaşarak kararı protesto etti.

Müzenin direktörü Jerzy Miziolek geçen hafta Polonya’daki haber portalı Onet.pl’ye “Genç ve çocukları rahatsız edebilecek çalışmaların sergilenmesine karşıyım” diyerek sanatçının çalışmasını kaldırma planlarını açıklamıştı. Miziolek’in açıklaması sansür girişimi olarak nitelendirilmişti.

muz1.jpgMuz yiyerek poz verenler arasında fotoğrafçılar Sylwia Kowalczyk (üstte) ve Justyna Piechuta da var. Sylwia Kowalczyk, böyle bir muamelenin kadın-erkek farkı gözetmeksizin hiçbir sanatçıya yapılmaması gerektiğini söyledi.

Piechuta ise müzenin kararını “Bugünün dünyasında böyle bir yasakçı anlayışı anlamak mümkün değil. Bana göre Natalia’nın çalışmaları feminizme farklı bir bakış getiriyor. Muz ise özgürlük sembolü” diyerek eleştirdi. İkilinin dışında çok sayıda başka sosyal medya kullanıcısı benzeri pozlarla tepkilerini dile getirdi.

muz2.jpgMüzenin direktörüne tepkiler bunlarla da sınırlı kalmadı. Dün akşam yüzlerce kişi müzenin önünde muz yiyerek protesto gösterisi düzenledi.

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