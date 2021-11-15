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Nagehan Alçı: "CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir"

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"CHP kapatılabilir" diye yazdıktan sonra gelen tepkiler üzerine fantezi savunması yapan Mehmet Barlas'ın ardından Nagehan Alçı da aynı konuyu yazdı.
Nagehan Alçı: "CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir"

Alçı, "Bugünkü rejim CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" yazısıyla başlayan tartışmalara ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

 

"KAFAYA KOYARSA"

Alçı, "Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir" diye yazdı.

 

"CHP'Yİ KAPATABİLİR Mİ?"

Nagehan Alçı 'Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip mi?' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: 

"İçinde yaşadığımız mevcut rejim isterse ve karar verirse CHP’yi kapatabilir mi?

Kapatırsa toplumdan ne tepki gelir? Mesela isyan çıkabilir mi, ayaklanma çıkabilir mi? Mesela milyonlarca kişi toplanıp yürüyüş yapabilir mi?

Mevcut rejim CHP’yi kapatır ve CHP yöneticilerini de tutuklarsa Türkiye otoriter safhasını aşıp çok açıkça totaliter bir rejim haline gelir. Ülkemiz için felaket olur.

Fakat birinci sorunun cevabı şu: Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir.

Mevcut rejimde bu güç potansiyeli var.

Ulusalcı CHP’liler tutuklanmaz çünkü onlar rejim tarafından son tahlilde müttefik olarak görülüyorlar.

Eğer bir CHP yöneticisi “Buna güçleri yetmez, hadi gelin görelim” derse üzülerek söylemeliyim ki bu sadece hamaset edebiyatı olur. CHP teşkilatları elbette protesto edecektir ama bu protesto rahatlıkla bertaraf edilebilir.

 

Unutmayalım, şu anki rejim 2017’den 5 kat daha bütünleşik ve organize. Ama 2017 Adalet Yürüyüşü bile henüz embriyonik düzeydeki mevcut rejimi fazla sarsamamıştı. O rejim daha da güçlenerek bugünlere geldi.

İkinci sorunun cevabına gelirsek… Yani böyle bir olasılık karşısında CHP’yi kapatabilecek rejimi sarsacak bir toplumsal hareket olur mu?

Bana göre yüzde 1 bile ihtimal olmadığını söylemek zorundayım.

Ayrıca şuna eminim ki “CHP’yi kapatma” durumunda CHP medyası tarafından buna en çok şu argümanlarla itiraz edilecektir:

“Esas AKP, PKK ile işbirliği yaptı. AKP çözüm sürecini yürüttü. AKP Kürt açılımı başlattı. AKP megri megri dedi. AKP Şiwan Perwer’e şarkı söyletti. AKP, Osman Öcalan’ı ekrana çıkarttı.”

Sevgili samimi muhalif okurlarım… CHP’nin PKK ile işbirliği yaparak kapatılması talebine karşı bu yukarıda alıntıladığım sözleri söyleyebilecek olan ne kadar “muhalif” yazar varsa bilin ki onlar bu rejimin muhalifi değil, bilakis mevcut çerçevenin bir parçası hepsi.

Diyeceksiniz ki “E Nagehan muhalif yazarların büyük çoğunluğu ve özellikle en popüler olanları tam da bu argümanlarla karşı çıkarlar. Ne yani bunlar muhalif değil mi?”

Maalesef değiller. Bu kafayla düşünenler isteseler de istemeseler de aslında mevcut rejimin çerçevesinin içinde ve ona uyumlu insanlar.

İşte zaten aslında sistemin en büyük güçlerinden bir kendini muhalif zanneden çok sayıda insanımızın da zihnini formatlama yeteneği."

 

Cumhuriyet.

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