Nazım Hikmet, 55. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türk Edebiyatına önemli eserler bırakan ve şiirleri milyonlara ulaşan sanatçı Nazım Hikmet, hasretiyle ölümünün 55. yılında anılıyor…

‘Bu memleket bizim’

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, “Bu memleket bizim” adıyla sanatçının 55. ölüm yıl dönümünde bir etkinlik düzenleyecek. 3 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan etkinlikte; Nihat Behram, Levent Üzümcü, Emin İgüs, Orhan Aydın, Metin Coşkun gibi birçok aydın, sanatçı ve müzisyen de yer alacak.

Etkinlik için, NHKM bir açıklama yaparak, vatandaşları etkinliğe çağırdı.

NHKM tarafından yapılan açıklamada, “Nâzım Hikmet ile aynı tarafta olmanın, aynı nehirde akmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlamak, müthiş bir bahtiyarlıkla bu düzeni değiştireceğimize dair umudumuzu paylaşmak için bu davet bizim” diye belirtildi.