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Necmettin Erbakan'ın kardeşi 'FETÖ' bahanesiyle soyuldu

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Necmettin Erbakan'ın kardeşi 'FETÖ' bahanesiyle soyuldu: 13 bin dolar, 19 bin 500 euro, 20 bin lira
Necmettin Erbakan'ın kardeşi 'FETÖ' bahanesiyle soyuldu

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin, kendisini polis olarak tanıtarak, Kemalettin Erbakan'a adının " FETÖ" olaylarına karıştığını ve kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söyleyerek, bunları alıp kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih Akşemsettin Mahallesi´nde bir binadan çıkan ve elindeki poşetle koşarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki H.A.'yı durdurdu. Polis ekipleri H.A.'nın elindeki poşeti incelediği zaman 13 bin dolar, 19 bin 500 Euro, 20 bin lira, 2 altın kolye, 6 altın bileklik, 1 çift altın küpe, 1 altın yüzük ve 2 inci kolye ele geçirdi.

 

FOTOĞRAFINI ÇEKME BAHANESİYLE SOYGUN

Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda H.A.'nın çıktığı binada eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi 90 yaşındaki Kemalettin Erbakan'ın yaşadığını belirledi. Güven Timleri, Kemalettin Erbakan ile yaptığı görüşmelerde Suriye uyruklu H.A.'nın kendisini polis olarak tanıtarak, adının "FETÖ" olaylarına karıştığı bahanesiyle kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söylemesi üzerine kasada bulunan para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra olay yerinden kaçtığını ortaya çıkardı.

YAĞMA SUÇUNDNA İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A. emniyetteki işlemleri tamamlanarak 'Yağma' suçundan işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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