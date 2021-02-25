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'Nefesim yetmiyor' diyerek alkolmetreye üflemeyen sürücü, 179 promil alkollü çıktı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü kan testinde 179 promil alkollü çıktı.
'Nefesim yetmiyor' diyerek alkolmetreye üflemeyen sürücü, 179 promil alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü kan testinde 179 promil alkollü çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. 

Ekiplerin uygulama sırasında evraklarını kontrol için durdurduğu 22 DY 666 plakalı otomobilin sürücüsü M.H, şüphe üzerine alkol testi yapmak isteyen polislere uzun süre zorluk çıkardı. 

Polisin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü, "Boğazımdan ameliyat oldum. Nefesim az çıkıyor" diyerek tepki gösterdi. 

Ekmek fırınında çalıştığını belirterek, polisi işine gitmesini engellemekle suçlayan sürücü, alkolmetreye üflemek yerine nefesini ya içine çekti ya da çok hafif üfledi. 

Polisin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen alkol testi yaptırılamayan sürücü, ekip otosuyla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü. 

Sürücünün burada yapılan kan testinde 179 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili yediemin parkına çekildi. 

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