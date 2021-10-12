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Nevşin Mengü, kendisine 'foncu' yorumu yapan takipçisine, "S..... git demek istiyorum. Hıyara bak" sözleriyle yüklendi.

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Nevşin Mengü, kendisine 'foncu' yorumu yapan takipçisine, "S..... git demek istiyorum. Hıyara bak" sözleriyle yüklendi.
Nevşin Mengü, kendisine 'foncu' yorumu yapan takipçisine, "S..... git demek istiyorum. Hıyara bak" sözleriyle yüklendi.

Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı son yayınında gelen yoruma patladı.

Takipçilerinden yayın esnasında gelen yorumları ekrana da yansıtan Mengü, Alper Şentürk isimli bir takipçisinin "Kim onu fonlarsa ona döner." yorumunu da yansıttı.

Yayına girer girmez, "Alper Şentürk'ü bi' tokatlayacağım ya." diyen Mengü, ağzını bozdu.

"S... GİT DEMEK İSTİYORUM"
Mengü, "Yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyo. S.... git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Yaa tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da ukala ukala yazıyor bu Nevşin diyor bi öyle bi böyle... Kardeşim sen yayıncılığın y'sini bilmezken, sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok ama tabii hıyar olma hakkı da var." ifadelerini kullandı.

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