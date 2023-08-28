  • BIST 7953.85
  • Altın 1634.623
  • Dolar 26.5488
  • Euro 28.7063
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Nikos Hristodulidis, Miroslav Jenca ile görüştü

»
Görüşmede Jenca, en önemli şeyin BM Genel Sekreteri’nin adadaki duruma azami dikkat göstermesi olduğunu söylerken, Hristodulidis ile müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğiyle ilgili yöntemler üzerinde tartıştı.
Nikos Hristodulidis, Miroslav Jenca ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir araya geldi. Görüşmede Jenca, en önemli şeyin BM Genel Sekreteri’nin adadaki duruma azami dikkat göstermesi olduğunusöylerken, Hristodulidis ile müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğiyle ilgili yöntemler üzerinde tartıştı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün, Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča ile bir araya geldi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda yer alan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdüve Jenca, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre Jenca, en önemli şeyin BM Genel Sekreteri’nin adadaki duruma azami dikkat göstermesi olduğunu kaydederken, Hristodulidis ile müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğiyle ilgili yöntemler üzerinde tartıştıklarını söyledi.

Miroslav Jenca, büyük resme bakılmasının çok önemli bir şey olduğuna vurgu yaparak, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunması sürecine yardımcı olmak için tüm iyi niyetini kullanacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Adanın gerçekleri temelinde çözümden kaçmadık, kaçmayız25 Temmuz 2023 Salı 08:07
  • Rum basını: Yeniden birleşme katıksız Guterrez Çerçevesi aracılığıyla hala mümkün24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:55
  • Tatar Rum Lider'e mektup gönderdi18 Temmuz 2023 Salı 16:56
  • Kıbrıs Politikasından Çark! Olgun bu yüzden mi istifa etti?18 Temmuz 2023 Salı 08:14
  • Kıbrıs sorunu için Eylül ayına kadar yoğun hazırlık17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:05
  • CTP: Sonuç odaklı, ucu açık olmayan, federal temelde görüşme zeminine geri dönülmelidir!15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:00
  • Hasipoğlu, BM GK kararı kendi kendisi ile çelişiyor13 Temmuz 2023 Perşembe 12:44
  • Özel Temsilci Ergün Olgun:Adaletin gereği Kıbrıs Türk Tarafına eşit söz hakkı ve imkân tanınmasıdır12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:33
  • "KAPLICA'DAKİ SU KESİNTİSİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ"11 Temmuz 2023 Salı 17:37
  • Ertuğruloğlu: Türkiye’nin Kıbrıs politikasında değişiklik bekleyenler hüsrana uğrayacak07 Temmuz 2023 Cuma 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti