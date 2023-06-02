Nikos Hristodulidis, Moldova’da toplantıya katıldı

Avrupa'dan 50'ye yakın liderin, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için dün Moldova'da bir araya geldiği ve toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi, “Erdoğan Moldova’ya Gitmedi- Başkanla da Görüşmesi Bekleniyordu” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en nihayetinde dün Moldova’da gerçekleştirilen toplantıya katılmadığını, öte yandan son günlerde gazetelerde yer alan bazı bilgiler aracılığıyla, Erdoğan ile Hristodulidis arasında Moldova’da bir görüşme yapılacağına dair bir izlenim yaratıldığını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Hristodulidis, toplantıda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın muhafaza edilmesinin, büyük bir stratejik öneme sahip olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Gazete ayrıca, başkanlıktan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in toplantı çerçevesinde gerçekleştirilen enerji/bağlantı konulu bir yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, enerji piyasasının temiz enerji dönemi ve enerji alanındaki altyapılara yapılan yatırımlarla uyumlu olması için, stratejik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söylediğini de aktardı.

Avrupa’daki yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin hızlandırılması için ilk önce bazı somut sıkıntılarla baş edilmesi gerektiğini ve prosedürlerin hızlandırılmasının yatırımcılar için teşvik oluşturduğunu ifade eden Hristodulidis, bürokrasinin büyük ölçekli sınır ötesi projeler yaratılması konusunda büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

İş birliğinin başarının anahtarı olduğunu ve Doğu Akdeniz’in de bu hususta bir model olabileceğini savunan Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın muhafaza edilmesinin Avrupa Birliği (AB) için de büyük bir stratejik öneme sahip olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.