  • BIST 5.145,47
  • Altın 1326.178
  • Dolar 20.8761
  • Euro 22.4745
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Nikos Hristodulidis, Moldova’da toplantıya katıldı

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Moskova’da düzenlenen toplantısına katıldı.
Nikos Hristodulidis, Moldova’da toplantıya katıldı

Avrupa'dan 50'ye yakın liderin, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için dün Moldova'da bir araya geldiği ve toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi, “Erdoğan Moldova’ya Gitmedi- Başkanla da Görüşmesi Bekleniyordu” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en nihayetinde dün Moldova’da gerçekleştirilen toplantıya katılmadığını, öte yandan son günlerde gazetelerde yer alan bazı bilgiler aracılığıyla, Erdoğan ile Hristodulidis arasında Moldova’da bir görüşme yapılacağına dair bir izlenim yaratıldığını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Hristodulidis, toplantıda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın muhafaza edilmesinin, büyük bir stratejik öneme sahip olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Gazete ayrıca, başkanlıktan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in toplantı çerçevesinde gerçekleştirilen enerji/bağlantı konulu bir yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, enerji piyasasının temiz enerji dönemi ve enerji alanındaki altyapılara yapılan yatırımlarla uyumlu olması için, stratejik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söylediğini de aktardı.

Avrupa’daki yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin hızlandırılması için ilk önce bazı somut sıkıntılarla baş edilmesi gerektiğini ve prosedürlerin hızlandırılmasının yatırımcılar için teşvik oluşturduğunu ifade eden Hristodulidis, bürokrasinin büyük ölçekli sınır ötesi projeler yaratılması konusunda büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

İş birliğinin başarının anahtarı olduğunu ve Doğu Akdeniz’in de bu hususta bir model olabileceğini savunan Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın muhafaza edilmesinin Avrupa Birliği (AB) için de büyük bir stratejik öneme sahip olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 2013’ün ilk çeyreğinde büyüdü01 Haziran 2023 Perşembe 13:15
  • Alman parlamenterler Güney Kıbrıs'ta...01 Haziran 2023 Perşembe 13:15
  • Alman parlamenterler Güney Kıbrıs'ta...01 Haziran 2023 Perşembe 13:12
  • Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı işsizlik göstergesi AB ortalamasının üzerinde01 Haziran 2023 Perşembe 13:11
  • Rum Bakanlar Kurulu Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulmasına karar verdi01 Haziran 2023 Perşembe 13:11
  • Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi KKTC’de “koyun-keçi çiçek hastalığı” görülmesi nedeniyle alarma geçti01 Haziran 2023 Perşembe 13:05
  • Güney Kıbrıs turizminde 2019 yılına göre yüzde 8’lik bir artış meydana geldi31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:28
  • Güney Kıbrıs turizminde 2019 yılına göre yüzde 8’lik bir artış meydana geldi31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:01
  • Güney Kıbrıs ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak tatbikat30 Mayıs 2023 Salı 18:58
  • Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Brüksel’e gitti30 Mayıs 2023 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti