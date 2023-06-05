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Nikos Hristodulidis ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Nikos Hristodulidis ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak Hristodulidis ve Netanyahu’nun, Hristodulidis’in 11 Mayıs’ta İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında görüşülen konuların hayata geçirilmesinin ileriye götürülmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre bu çerçevede, ilgili bakanların karşılıklı ziyaretiyle görüşmelerin yoğunlaştırılması üzerinde mutabakata varıldı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun 14-15 Haziran’da İsrail’e gideceğini anımsatan gazete, Hristodulidis’in telefon görüşmesi sırasında Mısır sınırında gerçekleşen olaylar nedeniyle hayatını kaybeden İsrailli askerler için taziyelerini de sunduğunu belirtti.

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