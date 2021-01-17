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Norveç’te 23 yaşlı, ‘corona’ aşısından sonra hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı

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Norveç’te 23 yaşlı, ‘corona’ aşısından sonra hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı
Norveç’te 23 yaşlı, ‘corona’ aşısından sonra hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı

Norveçli yetkililer, ülkede 23 yaşlının Covid-19 aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

23 ölümden 13’ünü inceleyen Norveç İlaç Ajansı yetkilileri, aşı kaynaklı genel yan etkilerin, zayıf durumdaki yaşlı kişilerde reaksiyona yol açmış olabileceğini belirtti.

Ülkede 2020 sonunda onay alan Pfizer/BioNTech aşısı ile bu ay başında onay olan Moderna aşısı uygulanıyor. İki aşı da mRNA yöntemiyle üretildi.

Aşı ile ölümler arasında doğrudan bağlantı kurulmasa da, ölen kişilerin mRNA aşılarında görülen, ishal, mide bulantısı ve yüksek ateş gibi yan etkileri gösterdiği belirtildi.

Pfizer ve BioNTech firmalarının, ölümleri incelemek için Norveçli yetkililerle birlikte çalıştığı bildirilirken, Bloomberg ajansına açıklama yapan Pfizer, ‘vaka sayısının endişe verici olmadığını ve beklentiler doğrultusunda olduğunu’ vurguladı.

Norveç’te şimdiye dek 33 bin kişiye en az bir doz aşı vuruldu. En yüksek risk grubunda kabul edilenler arasında seçilen bu kişiler arasında yaşlılar da bulunuyor.

Norveçli yetkililerce incelenen 29 yan etki vakasının 21’i kadın. Yan etkilerde 14 kişi 80-89 yaş aralığında, 90 yaş üstünde yedi, 70-79 ve 18-69 yaş aralıklarında dörder kişide yan etki görüldü. 29 yan etki bildiriminden dokuzunda ölüm dışı ciddi yan etki görüldüğü kaydedildi.

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