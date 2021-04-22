Norveç'te cinsiyet eşitliği planı: Sokak ve meydanlara erkeklerin ismi verilmeyecek

Bergen Kent Konseyi yetkilisi Katrine Nødtvedt, "Kız ve erkek çocuklarının aynı hayalleri kurabilmesi ve aynı şeyi başarabileceklerini hissetmesi açısından bu önemli" dedi

Norveç'in Bergen kentinde, cinsiyet eşitliği sağlanana kadar cadde, meydan ve belediye tesislerine erkeklerin ismi verilmemesi planlanıyor.

Bergen Kent Konseyi, "Kadın İsimleri Projesi" adıyla hazırladığı plan kapsamında, sokakların yanı sıra yeni açılan tesislere, bakımevlerine, okullara ve parklara sadece kadınların ismini vererek bu alanda cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefliyor.

Kent Konseyi Kültür, Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu Katrine Nødtvedt, kentteki cadde isimlerinin yüzde 90'ının erkeklerin ismini taşıdığını, sadece yüzde 10'una kadın ismi verilmiş olduğunu belirterek bu sorunu çözmek istediklerini kaydetti. Bergens Tidende gazetesine konuşan Nødtvedt, "Kız ve erkek çocuklarının aynı hayalleri kurabilmesi ve aynı şeyi başarabileceklerini hissetmesi açısından bu önemli" dedi.

Yetkili, "Temsiliyetin bir anlamı var. Çocuklarımız Bergen sokaklarında dolaşırken sadece erkek bakanların, konsolosların ve profesörlerin isimleriyle karşılaşmayacak. Kadınlar da tarihte önemli roller üstlendi ancak onların başarıları daha az öne çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada tartışma yaratan plan bazı itirazlara da yol açtı. Muhafazakar milletvekili Peter Frølich, planı "aptalca" diye niteledi ve bunun insanları birbirine düşüren kimlik siyasetinin bir parçası olduğunu savundu.

Bergen'de kimsenin sokak isimlerinden rahatsız olmadığını söyleyen Frølich, "Sokak ve meydanlara rol modeli olan kişilerin ismi verilir. Bu, ten renginden ve cinsiyetten bağımsız bir durumdur" dedi.