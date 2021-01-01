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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?

Her yıl geleneksel haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına ünlü isimler akın etti. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz’un oturduğu programa Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu gibi ünlü isimler konuk olarak katıldı. Jüri üyelerinin konukları takımlarına katmak için mücadele verdiği yarışmanın birincisi diğer yıllardan farklı olarak SMS ile belirlendi.

O SES TÜRKİYE’DE HANGİ TAKIM KAZANDI?

c-008.jpgO Ses Türkiye Yılbaşı programının şampiyonu SMS oylaması sonucunda belli oldu. SMS oylarının sonucuna göre Ebru Gündeş’in takımı kazanan olarak seçildi. Ebru Gündeş’in takımında Cemal Can Canseven, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir yer aldı.

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