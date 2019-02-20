O ülkede Plakalarda emoji kullanmak yasallaşıyor

Avustralya, trafik kanunlarında köklü bir değişikliğe gidiyor.
1 Mart’tan itibaren araçların plakalarında emoji kullanmak serbest olacak.
Hükümet, emojili plakalar için standart plakalardan 500 Avustralya Doları (1900 lira) fazla para alacak.
Avustralya, trafik kanunlarında köklü bir değişikliğe gidiyor.
1 Mart’tan itibaren araçların plakalarında emoji kullanmak serbest olacak.
Hükümet, emojili plakalar için standart plakalardan 500 Avustralya Doları (1900 lira) fazla para alacak.
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