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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

O ülkede Plakalarda emoji kullanmak yasallaşıyor

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Emojili plakalar için standart plakalardan daha pahalı olacak
O ülkede Plakalarda emoji kullanmak yasallaşıyor

Avustralya, trafik kanunlarında köklü bir değişikliğe gidiyor. 

1 Mart’tan itibaren araçların plakalarında emoji kullanmak serbest olacak. 

Hükümet, emojili plakalar için standart plakalardan 500 Avustralya Doları (1900 lira) fazla para alacak.

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