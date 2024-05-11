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Obezite cerrahına ölüme sebebiyetten üç yıl meslekten men cezası

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Çelik uygun olmayan hastalara da obezite ve diyabet ameliyatı yaptığı için meslektaşlarınca da sürekli uyarılıyordu. Çelik hakkında İstanbul Tabip Odası’nda çok sayıda şikayet dosyası bulunuyor ve soruşturma yürütülüyor.
Obezite cerrahına ölüme sebebiyetten üç yıl meslekten men cezası

Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik ölüme yol açmak gerekçesiyle üç yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi veya başka bir yerde hiçbir şekilde hekimlik yapamayacak.

Çelik uygun olmayan hastalara da obezite ve diyabet ameliyatı yaptığı için meslektaşlarınca da sürekli uyarılıyordu. Çelik hakkında İstanbul Tabip Odası’nda çok sayıda şikayet dosyası bulunuyor ve soruşturma yürütülüyor.

Cerrah, ‘ağır özürlülük veya ölüme sebebiyet vermesi‘ gerekçesiyle cezalandırıldı. Ayrıca ameliyat ettiği Bülent Zaim, Menşure Bakan, Selahattin Serin ve Cevdet Akbulut’un ölümlerine sebebiyet vermekten yargılanıyor.

Kendi web sitesine göre Çelik 6 bin 500’ün üzerinde hastayı ameliyat etti.

Kurul en ağır cezayı verdi

Çelik’in cezasını Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu kesti. 13 yıl önce kurulan kurul ilk kez bu kadar uzun süreli meslekten men cezası verdi.

Kurulun kararını dayandırdığı 663 sayılı Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 23’üncü maddesinin yedinci fıkrası (ç) bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici men cezası öngörüyor. Kurul verebileceği en ağır cezaya hükmetti.

Kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları arasında Çelik’i koruyanlara yönelik operasyon yaptı. Çelik’in hastanesini denetlemeyen, uygun olmadığı halde onay veren, sorunları görmezden gelenlere de ceza verildi.

Kurul, söz konusu kararını, 20 Aralık 2023’deki toplantısında aldı. Ancak ilgili yazıyı dört ay sonra yazdı. Sağlık İl Müdürlüğü’yse kararı ilgili birimlere 3 Mayıs’ta yolladı.

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