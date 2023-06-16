Obeziteyle savaş devam ediyor: Çocuklara diyet koçu desteği

Obezite nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının on yılda neredeyse üç katına çıkması sebebiyle, 2 yaşındaki şişman çocuklar için diyet koçları planlanıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), obezite kişi sayısının son yıllarda üç kat artmasının ardından binlerce çocuğa yoğun kilo verme desteği sunacak.

Daily Mail’in haberine göre, ülkedeki rakamlar, 2011/12’de 3.370 olan sayının yüzde 180 artış gösterdiğini ve 2021/22’de 17 yaş ve altındaki 9.431 hastanın obezite nedeniyle hastaneye kaldırıldığını gösteriyor.

Şiddetli obezite ile yaşayan çocukların sayısı ilkokulun başından sonuna kadar ikiye katlanıyor. Son veriler İngiltere’deki 10 ila 11 yaşındaki çocukların beşte birinin obez olduğunu gösteriyor.

Obez çocukların obez yetişkinler olma olasılığı daha yüksektir ve bu da onların kalp hastalığı, kanser, tip-2 diyabet ve Covid-19 riskinde artışa neden olur.

On yeni NHS “Aşırı Kilodan Kaynaklanan Komplikasyonlar” kliniği, 2 ila 18 yaşları arasındaki yaklaşık 3.000 obez çocuğu tedavi edecek.

AİLENİN DE DESTEĞİYLE ÖZEL PAKETLER SUNULACAK

Bir çocuk veya gencin bir kliniğe sevk edilme kriterleri, vücut kitle indeksinin (VKİ) 99,6 yüzdelik dilimin üzerinde olması ve aşırı kilo komplikasyonu veya BKİ’nin 3,33 standart sapma standardının üzerinde olmasıdır.

Her bir çocuk, kilo vermek için yardım, komplikasyonlar için tedavi ve ayrıca diyet planları, akıl sağlığı bakımı ve koçluğu içeren ve aileleriyle birlikte geliştirilen özel bakım paketleri alacak.

540 MİLYON TL DESTEK ALDI

Obezite, NHS’ye yılda 6 milyar sterline mal oluyor ve 2050’ye kadar yılda 9.7 milyar sterlinin üzerine çıkması bekleniyor. Geçen ay yayınlanan bir araştırma, obez hastaların, normal bir kilodaki hastalara göre iki kat daha pahalıya mal olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni hizmetler bu yıl başlayacak ve çocuklarla ailelerine tip 2 diyabet, kalp krizi ve felç gibi uzun vadeli durumları önleyebilecek uzman yardımı sağlayabilecek toplam 30 kliniğe ulaşacak.

Önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 540 milyon TL (18 milyon sterlin) ile desteklenen hızlandırılmış sunum, İngiltere’de 15 yeni klinik başlatmak için NHS uzun vadeli planında belirtilen hedefleri ikiye katlıyor.