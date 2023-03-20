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Öğleye kadar yer yer sağanak yağmur

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Öğleye kadar yer yer sağanak yağmur
Öğleye kadar yer yer sağanak yağmur

Bölgemizin bugün alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu doğu kesimler öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Pazartesi günü, özellikle adanın doğu yarısında münferit yağmurlar bekleniyor. Troodos’un güneyinde yerel olarak artan bulutların öğleden sonra yağmur getirmesi bekleniyor. Atmosferde zaman zaman ince toz bulunacaktır. Rüzgarlar öğleden sonra güney ve doğu kıyılarında kuzeybatıdan kuzeydoğuya ve güneydoğudan güneybatıya, 4 Beaufort’a kadar hafif ila orta kuvvette esecek. Deniz çok dalgalı olacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde 19°C, kıyılarda 21°C ve yüksek dağlarda 9°C’ye yükselecek.

 

Salı günü hava çoğunlukla açık olacak ve güneyde öğleden sonra geç saatlerde münferit yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü ise hava kademeli olarak bulutlu hale gelecek ve yerel yağışlar bekleniyor.

Perşembe günü de yağmurlar ve münferit fırtınalar bekleniyor, toz mevcut.

Sıcaklıklar Salı günü artarak sezon ortalamasının biraz üzerine çıkacak.

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