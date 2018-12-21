Öğrenciler ile Velileri Eğlenceli Oyunlarla Bir Araya Geldi

Yakın Doğu İlkokulunun veli iletişim günlerinden olan “English Fun Week” aktivitesi üçüncü sınıf öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğimize katılan veliler, çocuklarıyla oyun oynama veya onları oyun sırasında izleme fırsatı bulurken, çocuklarının İngilizce dilindeki beceri ve gelişimlerini de gözlemleme fırsatı buldular.

“English Fun Week” aktivitesi kapsamında Cambridge ESOL ve Trinity müfredatları çerçevesince düzenlenen ve İngilizce eğitici-öğretici aktivite ile oyunlardan oluşan istasyonlar hazırlandı. Her biri farklı eğitim ve öğretim tekniği içeren oyunların, velilere de kendi evlerinde çocuklarıyla nasıl kaliteli vakit geçirebilecekleri konusunda örnek teşkil etti. Oyun ve eğlencenin eğitimin ayrılmaz tamamlayıcıları olduğu vurgulamak istenen etkinlikle, öğrenciler de velileriyle keyifli zaman geçirmenin tadını çıkardılar.