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Okan Bayülgen,'geri zekalı' dediği için hapis istemiyle yargılanacak

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YouTuber Muhammet Çumanoğlu'na 'geri zekalı' dediği iddia edilen Okan Bayülgen, hapis istemiyle yargılanacak
Okan Bayülgen,'geri zekalı' dediği için hapis istemiyle yargılanacak

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, YouTuber Muhammet Çumanoğlu'na 'geri zekalı' dediği iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, yaklaşık 1 yıl önce 'Uykusuzlar Kulübü' isimli televizyon programında kendisine ait bir videodan kesit yayınlayıp 'geri zekalı' dediğini iddia ettiği Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Bayülgen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Çumanoğlu’nun avukatı, Bayülgen hakkında gerçekleştirdikleri suç duyurusu ile ilgili olarak, “Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

'Aşk üzerine yorum yapıp ahkam kesenler için kullandım'

Bayülgen ise konuyla ilgili olarak verdiği ifadede, “Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'gerizekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Bayülgen, hakim karşısına çıkacak

Savcılık, yürütülen soruşma neticesinde Okan Bayülgen'in de hakaret içerikli 'geri zekalı' cümlesini kullandığını kabul etmesi sonucunda söz konusu sözcüğün kişilik haklarını zedeleyecek boyutta olması nedeniyle 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirmiş ve Bayülgen hakkında 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlemiş durumda. Bir sonraki aşamada ünlü şovmen, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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