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Oktay, İsias Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin mezarlarını da ziyaret edecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın KKTC’ye yağacağı ziyaret kapsamında, Türkiye’de depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin mezarlıklarını da ziyaret edecek.
Oktay, İsias Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin mezarlarını da ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın KKTC’ye yağacağı ziyaret kapsamında, Türkiye’de depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin mezarlıklarını da ziyaret edecek.

AA’da yer alan habere göre yarın resmi ziyaret için yarın KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki programı kapsamında, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlıklarını da ziyaret edecek.

Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine, ortak basın toplantısına katılacak.

Oktay, Gazimağusa'daki Polat Paşa Camisi'ndeki iftar programında da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 1 Nisan'da görüşecek Fuat Oktay, Türkiye'den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa'da buluşacak, Hala Sultan Camisi'ndeki iftar programında KKTC'li vatandaşlarla bir araya gelecek.

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