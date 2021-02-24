  • BIST 1.483
  • Altın 414,401
  • Dolar 7,1758
  • Euro 8,7124
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Öldürdüğü komşusunun kalbini pişirip ailesiyle yediğini itiraf etti

» »
ABD’nin Okhahoma eyaletinde yaşayan bir kişi, komşusunu öldürüp kalbini yerinden çıkardığını ve ailesiyle yediğini itiraf etti.
Öldürdüğü komşusunun kalbini pişirip ailesiyle yediğini itiraf etti

Ocak ayında hapisten çıkan Lawrence Paul Anderson’un polis sorgusunda, komşusu Andrea Lynn Blankenship’in evine gidip öldürdüğünü, kalbini eve götürüp pişirdiğini ve yanında patates ile servis ederek aile fertleriyle yediğini söyledi.

Polisten yapılan açıklamada, Chickasha kentinde yaşayan Anderson’un, komşusunu öldürdüğü gece, dayısı Leon Pye ve onun dört yaşındaki torunu Kaeos Yates’i de bıçaklayarak öldürdüğü, halası Delsie Pye’ı da yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Anderson’un, ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından tutuklandığı, sorguda komşununu nasıl öldürdüğünü de itiraf ettiği belirtildi.

İdamla yargılanacağı düşünülen Anderson, 2017’de 20 yıl hapse mahkum edilmiş, af kurulunun önerisini dikkate alan eyalet valisi tarafından cezası dokuz yıla indirilmişti. Cezasının üç yılını tamamlayınca da tahliye edilmişti. Yaşananlar sonrasında erken tahliye edilmesi tartışma konusu oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Hangi meslekler içki tüketimine daha çok meyilli?24 Şubat 2021 Çarşamba 21:09
  • Çin’de koca boşandığı eşine yaptığı ev işleri için tazminat ödeyecek24 Şubat 2021 Çarşamba 20:43
  • İrem Derici, yeni sevgilisiyle Clubhouse'da tanıştı23 Şubat 2021 Salı 23:28
  • Kabile şefinden Jeep’e çağrı: Cherokee ismini araçlara vermeyi bırakın23 Şubat 2021 Salı 23:01
  • İkiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu23 Şubat 2021 Salı 22:48
  • Trafik kazasında hayatını kaybeden kişiden organ nakli yapılan hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti 23 Şubat 2021 Salı 22:46
  • Endonezya'da insan yüzlü yavru köpek balığı bulundu23 Şubat 2021 Salı 22:31
  • Müşteri, ‘Siparişimle şişe içinde idrar yollandı’ diye tweet attı; şirket özür diledi23 Şubat 2021 Salı 22:19
  • Bitcoin 50 bin dolar seviyesine indi: Son bir ayda yaşanan en sert düşüş23 Şubat 2021 Salı 21:43
  • Aşırılık yanlıları zihinsel açıdan daha az yetenekli23 Şubat 2021 Salı 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti