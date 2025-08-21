Olguner: İskele’deki depremin karada olması bizi tedirgin ediyor

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden İskele’de meydana gelen 2,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama yaparak, uyarılarda bulundu.

Olguner, AFAD’ın verilerine göre karada meydana gelen ve küçük ölçekli olmasına rağmen ülkenin en yoğun yapılaşmasının bulunduğu bölgede yaşanan depremin tedirgin edici olduğunu belirtti.

“İNSAN CANININ DEĞERİNİ PARA İLE ÖLÇEMEZSİNİZ!”

Yapı güvenliği ve afetlere hazırlık konularına dikkat çeken Olguner, şu başlıkları sıraladı:

“1- Yeni binalar için yapı denetimi sadece birkaç belediyede değil, tüm ülkede uygulanmalı! Maliyetli de olsa tam uygulanmalı! Yapı sürecinde binaları, yapıyı denetleyen makamlar, mimarlar ve mühendisler denetlenmeli. Çünkü insan canının değerini para ile ölçemezsiniz!

2- Ülkemizde 1999 depremi öncesi yapılmış olan yapıların dönüşmesini sağlayacak ve Mimarlar Odası olarak katkı koyduğumuz ARAYD (Afet Riski Taşıyan Yapıların Dönüşmesi) yasası tamamlandığında ivedilikle ve acilen mevzuat haline gelmeli! Bu eski binaların uzun soluklu sürecek dönüşümü acilen başlamalı!

3- Özellikle kamu binalarındaki güçlendirme projelerinde hatalar ve gereksiz kaynak kullanımı olmaması için mimar ve mühendislerle gereksiz bürokrasiden arınmış ama bilimsel ihtiyaçlardan ödün vermeyen; hızlı, bilimsel ve efektif bir usul belirlenmeli!

4- Ülkemizde yapı malzeme standartları geçmeli ve güncel olmayan yönetmeliklerimiz ivedilikle afetlere (deprem, yangın, sel vb.) yönelik olarak güncellenmeli!

5- Artık ülkemizde Mimarlık, Mühendislik ve Şehir Plancılığı gibi mesleklerimizin uygulanması tartışma konusu dahi edilmemeli.”

“DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Onur Olguner, “Hep söylüyoruz, deprem doğal bir olaydır. Depreme hazırlıksız olmak ise felakettir. Bizler depreme hazırlıklı olmak zorundayız! Bu ödevlerimizi yazalım, bu ödevlerimizi aksatmayalım” ifadelerini kullandı.