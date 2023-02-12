  • BIST 4.505,34
  • Altın 1128.604
  • Dolar 18.8276
  • Euro 20.1101
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Ölüm müteahhidi: Hikmet Günsay’ın son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı

»
Hikmet Günsay’ın kurduğu Özburak İnşaat, Hatay’daki depremde en çok binası yıkılan inşaat şirketlerinin başında geliyor. Günsay, binaları, en iyi malzeme ve en iyi teknolojiyle yaptığını söyleyerek satmıştı...
Ölüm müteahhidi: Hikmet Günsay’ın son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı

Hikmet Günsay’ın kurduğu Özburak İnşaat, Hatay’daki depremde en çok binası yıkılan inşaat şirketlerinin başında geliyor. Günsay, binaları, en iyi malzeme ve en iyi teknolojiyle yaptığını söyleyerek satmıştı...

 

Antakya’da inşa ettiği konutları “En iyi teknoloji, en iyi malzeme” reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları depremde yerle bir oldu. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı.

 

Günsay'ın şirketinin yıkılan binalarının hepsi de deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı öne sürülen yeni binalar oldu. Gazeteci Bahadır Özgür, Hikmet Günsay'ın yaptığı yıkılan binaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özburak İnşaat'ın şimdilik teyit edilmiş bilgi olarak, binalarının yüzde 25'inin yıkıldığını belirten Özgür, şunları söyledi:

– Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış. İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu. Hikmet Günsay 2001'de inşaatçılığa başlamış. 2005'te Özburak İnşaatı kurmuş.

 

– Bir röportajında ‘İlkokul mezunuyum. 1500'den fazla konut yaptım' diyor. 2017'de ilk rezidans işine girişince çektiği reklam filminde, Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. 1. derece deprem bölgesinde hepsi göğe yükseliyor.

– Sloganı da şöyle: ‘En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.' O harita deprem gecesi tamamen değişti. Yardım çağrısı gelen yerlerin ilk sırasında bu binaların olduğu görülüyor.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin isimleri11 Şubat 2023 Cumartesi 14:01
  • Başbakanlık duyurdu, tüm kafileye ulaşıldı11 Şubat 2023 Cumartesi 14:00
  • Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 665'e yükseldi11 Şubat 2023 Cumartesi 13:58
  • Havin Kılıç, İsias Otel enkazında hayatını kaybetti.11 Şubat 2023 Cumartesi 10:36
  • Deniz Baykal vefat etti11 Şubat 2023 Cumartesi 10:36
  • Adıyaman'da hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarının isimleri açıklandı11 Şubat 2023 Cumartesi 10:31
  • NATO Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderecek10 Şubat 2023 Cuma 22:07
  • Bakan Koca: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişi hayatını kaybetti10 Şubat 2023 Cuma 22:05
  • Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidi, yurt dışına kaçarken yakalandı10 Şubat 2023 Cuma 21:45
  • Acı haber gedi… 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı10 Şubat 2023 Cuma 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti