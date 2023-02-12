Ölüm müteahhidi: Hikmet Günsay’ın son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı

Hikmet Günsay’ın kurduğu Özburak İnşaat, Hatay’daki depremde en çok binası yıkılan inşaat şirketlerinin başında geliyor. Günsay, binaları, en iyi malzeme ve en iyi teknolojiyle yaptığını söyleyerek satmıştı...

Hikmet Günsay’ın kurduğu Özburak İnşaat, Hatay’daki depremde en çok binası yıkılan inşaat şirketlerinin başında geliyor. Günsay, binaları, en iyi malzeme ve en iyi teknolojiyle yaptığını söyleyerek satmıştı...

Antakya’da inşa ettiği konutları “En iyi teknoloji, en iyi malzeme” reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları depremde yerle bir oldu. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı.

Günsay'ın şirketinin yıkılan binalarının hepsi de deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı öne sürülen yeni binalar oldu. Gazeteci Bahadır Özgür, Hikmet Günsay'ın yaptığı yıkılan binaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özburak İnşaat'ın şimdilik teyit edilmiş bilgi olarak, binalarının yüzde 25'inin yıkıldığını belirten Özgür, şunları söyledi:

– Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış. İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu. Hikmet Günsay 2001'de inşaatçılığa başlamış. 2005'te Özburak İnşaatı kurmuş.

– Bir röportajında ‘İlkokul mezunuyum. 1500'den fazla konut yaptım' diyor. 2017'de ilk rezidans işine girişince çektiği reklam filminde, Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. 1. derece deprem bölgesinde hepsi göğe yükseliyor.

– Sloganı da şöyle: ‘En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.' O harita deprem gecesi tamamen değişti. Yardım çağrısı gelen yerlerin ilk sırasında bu binaların olduğu görülüyor.”