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Ölümle neticelenen trafik kazası!

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Ölümle neticelenen trafik kazası!
Ölümle neticelenen trafik kazası!

 

29.01.24 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Mehmet ÇELİK (E-78) yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu, o esnada yolun solunda emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman BATULAR (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 053 plakalı araç, sol ön kısmı ile RHA 4124 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan  ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÇELİK ve araçtaki yolcu Ayşe BEŞTEMÜR(ÇELİK) (K-51) ile RHA 4124 plakalı araçtaki yolcu Hasan KURT (E-48), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Mehmet ÇELİK ve Hasan KURT taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ayşe BEŞTEMÜR(ÇELİK) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı. 

Yoğun Bakım servisinde tedavi görmekte olan Ayşe BEŞTEMÜR(ÇELİK)(K-51), yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak 04.02.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

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