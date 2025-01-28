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Onar ile Menelau’nun Perşembe günü görüşmesi bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun Perşembe günü görüşebileceği Rum basınında yer aldı.
Onar ile Menelau’nun Perşembe günü görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun Perşembe günü görüşebileceği Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, Onar ile Menelau’nun yeni geçiş kapıları açılması olasılığının artırılmasına yönelik  görüşmelerin devamını sağlamak amacıyla bir araya geleceğini ve Rum tarafının Birleşmiş Milletlerden (BM), Kıbrıs Türk tarafının da görüşmeyi teyit ettiğine dair bilgilendirme beklediğini yazdı.

Gazete, Onar ile Menelau’nun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 20 Ocak’ta yaptıkları görüşmenin ardından iki taraf arasında çıkan krizin aşılması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Gazete yeni bir Tatar-Hristodulidis görüşmesi yerine, Onar ile Menelau arasında görüşme ayarlanmasının, durumun kötüye gittiğini gösterdiğini belirtti. Gazete Hristodulidis’in 8 maddelik öneriler paketiyle ilgili “take it or leave it” tutumu  sergilediğini, diğer yandan Tatar’ın görüşmeden önce, Gaziler ve Erenköy barikatlarının açılmasını askeri sebeplerle reddederek yalnızca Haspolat kapısının açılmasını talep ettiğini , görüşmeden sonra ise Akıncılar barikatının açılmasını istediğini anımsattı.

Haberin devamında da Tatar’ın, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile geçiş kapıları konusundaki görüşmesinin detayları aktarıldı.

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