Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 12-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde bu yıl 31.’si düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferans ve gastronomi yarışmalarında DAÜ’yü temsil ediyor. Söz konusu yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2016 ve 2017’de katıldıkları yarışmalarda üçüncü olarak bronz madalya ile döndüklerini, bu yıl ise çıtayı daha da yükselteceklerini vurguladı. Daha önceki katılımlarda olduğu gibi DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) en iyi şekilde temsil edeceklerini ve bu konudaki tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, diğer yandan DAÜ Turizm Fakültesi olarak konferansa da katılacaklarını ve burada Avrupa turizminde yeni eğilimler konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

“Önemli Bir Fırsat”

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında Jüri Üyesi olarak görev alacak olmasının ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, “Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Öğretim Üyemiz Özbaşar ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yapacaktır” diye konuştu. Son olarak katılacakları gastronomi yarışmalarına değinen Prof. Dr. Kılıç, yarışmalarda Gastronomi alanında İ. Çağlar Güden, Pastacılık alanında Melisa Bağzıbağlı ve Barista alanında da Yalın Özbahadır adlı öğrencilerin üniversiteyi temsil edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi: “Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte, Avrupa’da turizm ve konaklama işletmeciliği ile gastronomi eğitimi veren birçok üniversite ile temaslarda bulunacak ve işbirlikleri kuracağız. Söz konusu etkinliği, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım açısından önemli bir fırsat olarak görüyorum.”