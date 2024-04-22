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Orman Dairesi açıkladı: Ateş yakmak yasaklandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, sıcakların artmasıyla ormanlardaki yangın tehlikesinin “yüksek” seviyeye ulaşacağını vurgulayarak, kurallara ve alınması gereken önlemlere dikkat çekti.
Orman Dairesi açıkladı: Ateş yakmak yasaklandı

Yasa gereği 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağını kaydeden Müdürlük, özellikle araçlardan sigara izmaritlerinin atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre atmosferdeki mutlak nem oranının düşeceği, sıcaklıkların 36-37 dereceye kadar yükseleceği ifade edilerek, ormanlarda yangın tehlikesinin “yüksek” seviyeye ulaşacağı kaydedildi.

Müdürlük bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlar şöyle sıralandı:

“1-Yasa gereği 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Özellikle anayolların, ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

2-Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden, ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından 'Alo 177' Orman Dairesi’ne veya yangın ihbarı 'Alo 199' İtfaiyeye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

3- Yangın vukuunda halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması, her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4- Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.”

-“Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri oluşturulmaya başlandı… İş makineleri çalışmaya devam ediyor”

Geçmişte büyük zararlara neden olan ve toplumu da yasa boğan büyük orman yangınlarının unutulmadığı kaydedilen açıklamada, Orman Dairesi bünyesinde Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin oluşturulmaya başlandığı, orman yolları ve yangın emniyet şeritlerinin temizlenmesi için iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Geçmiş yıllarda çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplüklerin yangın riskinin yüksek olduğu yerler olduğuna işaret edilen açıklamada, daha etkin tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi ikazlarına uymalarının yeni acılar yaşanmaması için gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tedbirler için anlayış göstereceğine ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır” denildi.

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