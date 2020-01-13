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Orta Asya Bölgesi “Scopus Kazakistan- 2019 Ödülü” Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev’e verildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev’e, Uygulamalı Matematik ve Analiz alanında yazdığı makalelerle matematik alanına yaptığı katkılardan dolayı “Scopus Kazakistan 2019” ödülü verildi.
Orta Asya Bölgesi “Scopus Kazakistan- 2019 Ödülü” Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev’e verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Scopus" tarafından 2019 yılında Orta Asya’da yayınlanan en iyi makalelere verilen ödül töreninde Kazakistan’dan aday gösterilen Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev, 2016-2019 yılları arasında Scopus veri tabanında yer alan akademik çalışmalarından dolayı  “Scopus Kazakistan 2019” ödülüne layık görüldü.

Dünyadaki bilim insanlarının başarılarını onurlandıran prestijli bir uluslararası ödül olan Scopus Ödülü, bilimin gelişimine olağanüstü katkılarından ötürü veriliyor. Bilim insanlarına verilen ödül değerlendirmesi, Scopus ve Web of Science'ta yer alan yayınların atıf derecelendirmelerine ve yayınlanan makalelerin sayısına dayanıyor. Ödül, bilim insanlarını aktif çalışmaları için cesaretlendirmeyi, bilim insanı statüsünü korumayı ve genç bilim adamları arasında profesyonel bilimsel aktivitenin teşvik edilmesini amaçlıyor.

İlk kez 2004 yılında Çin'de verilen Scopus Ödülleri kapsamında bugüne kadar Latin Amerika, Asya, Avrupa, Hindistan ve Rusya'da en çok yayınlanmış ve alıntı yapılan yazarlar ödül aldı.

Genç Matematikçilerin Eğitilmesi İçin Uluslararası Çalışmalar Yürütüyor…

Kazakistan’daki bilim adamları ile ortak araştırma ve genç matematikçilerin eğitiminde modern bilimsel sonuçların uygulanması konusunda 2014 yılında işbirliği yapmaya başlayan Türkmen matematikçi Prof. Dr. Ashyralyev, Almatı’daki Matematik ve Matematik Modelleme Enstitüsünde misafir profesör statüsünde çalışmaya başladı. Kazakistan matematikçileriyle birlikte düzenledikleri 2016'da üçüncü ve 2018'de dördüncü “Uluslararası Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı”nın beşincisi Kazakistan matematikçilerin de desteğiyle Girne’de düzenlenecek.

Dünyanın Önde Gelen Matematikçilerinden…

Sayısal fonksiyonel analiz teorisi ve uygulamaları alanında dünyanın önde gelen matematikçilerinden biri olan Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev, 370’den fazla bilimsel makaleye imza attı. Bunların 238 tanesi Web of Science Core Collection indeksli dergilerde yayınlandı. Ayrıca, Prof. Dr. Ashyralyev’in ikisi Birkhauser-Verlag on Operator Theory: Advances and Applications yayınevi tarafından basılmış monografi kitabı olmak üzere toplamda 12 kitabı basılmıştır. Prof. Dr. Ashyralyev, AIP konferans kitapçığının 6 sayısının eş editörlüğünü ve Uluslararası ISI dergilerinin özel sayılarının 6 sayısının misafir editörlüğünü yaptı.

2009 yılında MyNetResearch Empowering Collaboration Search tarafından son 30 yıl içinde Türkmenistan'ın en başarılı ulusal bilim adamı seçilen Prof. Dr. Ashyralyev, 2012 yılında Dünya İslam Bilimleri Akademisinin üyesi ve 2015 yılında da Orta Asya Bölgesi'nden Dünya Bilim Araştırmacıları arasında Thomson Reuters Bilim Lideri seçildi. Ayrıca, 2017’de Türk Dünyası Matematik Topluluğu (TWMS) tarafından Matematiksel Bilimin gelişimine önemli katkılarından dolayı diploma ile ödüllendirildi. 2017’de akademik faaliyetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yayın Onur Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Ashyralyev,  Scopus ve Web of Science kapsamında yer alan beş derginin yayın kurulu üyesi olup Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi olarak 2018 yılında  kuruculuğunu üstlendiği "e-Analiz ve Uygulamalı Matematik" Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini de yapmaktadır. Yeni kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Araştırma Merkezi'nin de üyesidir.

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