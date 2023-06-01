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Örümcek Adam 4 için çalışmalar başladı

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Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı "Örümcek Adam" serisinin 4'üncü filminin yapımının sürdüğünü bildirdi.
Örümcek Adam 4 için çalışmalar başladı

Örümcek Adam hayranlarını sevindirecek haber nihayet geldi. “Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş” filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya’nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti.

Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, “Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız” ifadesini kullandı.

Pascal, “Örümcek Kadın” filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı. Yapımcılardan Avi Arad da “Örümcek Kadın” filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, “Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda” dedi.

Tom Holland ve Zendaya’nın başrolünde oynadığı ve 2021’in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3’üncü filmi olan “Eve Dönüş Yok” 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8,2 puan almıştı.

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