  • BIST 5.207,32
  • Altın 1161.418
  • Dolar 18.9693
  • Euro 20.3585
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Oscar kazandı ama hâlâ işsizlikle mücadele ediyor

»
Bu yıl Oscar Ödül Töreni'nde "yardımcı erkek oyuncu" ödülünü kazanan Ke Huy Quan, aslında uzun zamandır işsizlikle mücadele ediyor.
Oscar kazandı ama hâlâ işsizlikle mücadele ediyor

95. defa düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri bu yıl adeta ilklerin yılı oldu. Geceye damga vuran film ise birden fazla dalda ödül kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda oldu.

Filmde Waymond Wang isimli karakteri canlandıran Ke Huy Quan, “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında ödüle layık görüldü, ama Quan’ın bu başarıyı elde etmesi hiç de kolay olmadı.

Ödülünü alırken ağlayan 51 yaşındaki yıldız, duygusal konuşmasının ardından verdiği kısa röportajda, “Bunu tuttuğuma inanabiliyor musun? Bu çok gerçeküstü” dedi. Gelecekle ilgili planları sorulduğunda ise “Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim yarın ilk iş menajerimi aramak” dedi.

İş bulmakta zorlandığı için oyunculuğa uzun süre ara veren oyuncu, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden sinema diploması aldı ve kamera arkasında dublör yönetmeni ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Romantik komedi Crazy Rich Asians’ın başarısından sonra oyunculuğa geri dönmeye karar verdi. Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminde Waymond Wang rolünü üstlendi. Filmin çekimleri Ocak ve Mart 2020 arasında tamamlandı.

SAĞLIK SİGORTASINI BİLE KAYBETMİŞ

Pandeminin başlamasıyla filmin yayın tarihi ertelendi ve bu süreçte işsiz kalıp sağlık sigortasını bile kaybetti.

Bu sürecini Quan şu sözlerle anlattı: “Onu fazla rahatsız etmemeye çalıştım ama üç ayda bir veya altı ayda bir arardım ve ‘Hey, benim için bir şey var mı’ diye sorardım. Cevap hep aynıydı: ‘Çok üzgünüm, ama bakmaya devam edeceğim.’ Umarım yarın menajerimi aradığımda farklı bir cevap alırım!”

Oscar ödüllü oyuncu, iş bulamadığı süreçte menajerini bile çekinerek aradığını anlatıyor: “İşler gerçekten zorlaştığında menajerimin bana ‘Amerikalı gibi görünen bir adın olsa belki daha kolay olur’ dediğini hatırlıyorum ve bir iş için o kadar çaresizdim ki her şeyi yapardım.”

Her Şey Her Yerde Aynı Anda dünya çapında yaklaşık 108 milyon dolar ve toplam yedi Oscar kazandı.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk tercih bile değillerdi, hepsi Oscar kazandı12 Mart 2023 Pazar 19:59
  • Serdar Ortaç’ın kardeşi hayatını kaybetti12 Mart 2023 Pazar 15:52
  • Bu yıl Oscar Ödül Töreni’nde tarih yazılabilir… İlklerin gecesi…12 Mart 2023 Pazar 14:10
  • Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi: Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek12 Mart 2023 Pazar 11:53
  • Fenomen dizi Lost ekranlara geri dönüyor11 Mart 2023 Cumartesi 21:58
  • Sinema dünyasının en kötüleri seçildi… Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu11 Mart 2023 Cumartesi 21:17
  • James Bond serisi Prime Video’da10 Mart 2023 Cuma 21:49
  • Oscar’da geri sayım: İşte favoriler10 Mart 2023 Cuma 16:45
  • Harry ve Meghan’ın çocukları resmen prens ve prenses oldu09 Mart 2023 Perşembe 18:25
  • Özipek'ten yitirdiğimiz canlar için: “Yüreğimiz bağırır, içimiz kan ağlar”08 Mart 2023 Çarşamba 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti