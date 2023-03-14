Oscar kazandı ama hâlâ işsizlikle mücadele ediyor

Bu yıl Oscar Ödül Töreni'nde "yardımcı erkek oyuncu" ödülünü kazanan Ke Huy Quan, aslında uzun zamandır işsizlikle mücadele ediyor.

95. defa düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri bu yıl adeta ilklerin yılı oldu. Geceye damga vuran film ise birden fazla dalda ödül kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda oldu.

Filmde Waymond Wang isimli karakteri canlandıran Ke Huy Quan, “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında ödüle layık görüldü, ama Quan’ın bu başarıyı elde etmesi hiç de kolay olmadı.

Ödülünü alırken ağlayan 51 yaşındaki yıldız, duygusal konuşmasının ardından verdiği kısa röportajda, “Bunu tuttuğuma inanabiliyor musun? Bu çok gerçeküstü” dedi. Gelecekle ilgili planları sorulduğunda ise “Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Tek bildiğim yarın ilk iş menajerimi aramak” dedi.

İş bulmakta zorlandığı için oyunculuğa uzun süre ara veren oyuncu, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden sinema diploması aldı ve kamera arkasında dublör yönetmeni ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Romantik komedi Crazy Rich Asians’ın başarısından sonra oyunculuğa geri dönmeye karar verdi. Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminde Waymond Wang rolünü üstlendi. Filmin çekimleri Ocak ve Mart 2020 arasında tamamlandı.

SAĞLIK SİGORTASINI BİLE KAYBETMİŞ

Pandeminin başlamasıyla filmin yayın tarihi ertelendi ve bu süreçte işsiz kalıp sağlık sigortasını bile kaybetti.

Bu sürecini Quan şu sözlerle anlattı: “Onu fazla rahatsız etmemeye çalıştım ama üç ayda bir veya altı ayda bir arardım ve ‘Hey, benim için bir şey var mı’ diye sorardım. Cevap hep aynıydı: ‘Çok üzgünüm, ama bakmaya devam edeceğim.’ Umarım yarın menajerimi aradığımda farklı bir cevap alırım!”

Oscar ödüllü oyuncu, iş bulamadığı süreçte menajerini bile çekinerek aradığını anlatıyor: “İşler gerçekten zorlaştığında menajerimin bana ‘Amerikalı gibi görünen bir adın olsa belki daha kolay olur’ dediğini hatırlıyorum ve bir iş için o kadar çaresizdim ki her şeyi yapardım.”

Her Şey Her Yerde Aynı Anda dünya çapında yaklaşık 108 milyon dolar ve toplam yedi Oscar kazandı.