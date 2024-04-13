Otobüs yayaya çarptı!

Trafik Kazası
13.04.2024 tarihinde, saat 12:30 raddelerinde Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Hasan KURT (E-32), yönetimindeki TDS 385 plakalı otobüs araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Near East Bank önlerine geldiğinde gidiş istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Melih DÜZENLİ (E-20)'ye çarpmıştır. Kazada sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Melih DÜZENLİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Hasan KURT tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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