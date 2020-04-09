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Oxfam: ‘Corona’ nedeniyle 500 milyondan fazla insan yoksullaşabilir

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Oxfam: ‘Corona’ nedeniyle 500 milyondan fazla insan yoksullaşabilir
Oxfam: ‘Corona’ nedeniyle 500 milyondan fazla insan yoksullaşabilir

Britanyalı yardım kuruluşu Oxfam, yoksul ülkelere acilen destek çıkılmaması durumunda Covid-19 salgını nedeniyle 500 milyondan fazla insanın yoksullaşacağı uyarısında bulundu.

Oxfam’ın araştırmasına göre gerekli tedbirler alınmazsa, dünya çapında birçok ekonominin zarar gördüğü salgında Sahraaltı Afrika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ciddi bir yoksullukla mücadele etmek zorunda kalabilir.

‘2008 krizinden daha derin’

Britanya’nın başkenti Londra’daki Kings College ve Australian National University ortaklığıyla yapılan araştırmada, şu ifadelere yer verildi: “Hızla artan ekonomik kriz 2008’deki finansal krizden daha derin. Hesaplamalara göre, küresel yoksulluk 1990’dan yana ilk defa artış gösterebilir.”

Salgın nedeniyle gelir seviyesinde yaşanabilecek yüzde 20’lik bir düşüş, yaklaşık 434 milyon kişiyi daha yoksullaştırıp dünyadaki toplam yoksul kişi sayısının 922’ye yükselmesine yol açabilir.

Günde 5.50 dolar (yaklaşık 37 lira) altında geliri olanların sayısı ise böyle bir durumda 548 milyon artışla dünya genelinde yaklaşık 4 milyara yaklaşabilir.

‘Zengin fakir tüm ülkeler etkilenecek’

Yoksul ülkelerin acil kurtarma paketleriyle desteklenip küçük işletmelerin hibe programlarıyla kurtarılması gerektiğinin belirtildiği araştırmada şu ifadelere yer verildi: “Zengin ülkelerin bu kriz döneminde trilyonlarca doları kendi ekonomilerini desteklemek için kullanabileceğini gördük. Fakat gelişen ülkeler de salgının ekonomi ve sağlık alanlarındaki etkileriyle mücadele edemediği sürece, kriz sürecek ve zengin fakir ayırt etmeksizin tüm ülkeleri etkileyecek.”

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