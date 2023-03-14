Özcenk: Kapılarımız, binaları depreme dayanıksız tüm okullara açık

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, binaları depreme dayanıksız olan tüm okullara kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Talepte bulunan okullara gerekli desteği vermek için uzun süredir çalıştıklarının belirten Özcenk, Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kendisinden destek istendiğini ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin dün itibarıyla Gazimağusa Belediyesi’nin de iş birliğiyle Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitime başladığını belirtti.

Özcenk, Namık Kemal Lisesi için de DAÜ Güney Kampüsü’ndeki dersliklerin hazırlanmakta olduğunu aktardı.

DAÜ Halkla İlişkiler Ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Dr. Özcenk, konuyla ilgili açıklamasında, “Güçlü bir devlet üniversitesi olarak kapımız ihtiyacı olan tüm okullara açıktır. Çocuklarımızın güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri ve eğitim kayıpları yaşamamaları için Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde ne gerekiyorsa yapıyoruz ve her zaman da yapmaya hazırız” ifadelerini de kullandı.