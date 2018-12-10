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Özel Gereksinimli Çocuklarla Sanat Terapisi Ve Resim Çalışmaları Yapılarak 2019 Yılı Takvimi Oluşturuldu…

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Algım Özel Eğitim öğrencileriyle birlikte yeni yıl takvim çalışması yapıldı.
Özel Gereksinimli Çocuklarla Sanat Terapisi Ve Resim Çalışmaları Yapılarak 2019 Yılı Takvimi Oluşturuldu…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Algım Özel Eğitim öğrencileriyle birlikte yeni yıl takvim çalışması yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Algım Özel Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen projenin ilk basamağında sanat terapisti ve ressam Ozan Özgenler, çocuklara balık ve deniz konseptiyle betimlemeler yapıp, hikayeler anlatarak, müzik eşliğinde eğlenceli bir ortamda çizimleri yönetti.

Özgenler, bu etkinliğin kendileri için bir ilk olduğunu belirterek, farklı ve özel bir çalışma olduğunu vurguladı. Özel gereksinimli çocukların çok yaratıcı ve başarılı olduklarını dile getirdi.

Resimlerden Takvim Oluşturuldu…   

Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencisi Burçin Acar Ersoy’un yürüttüğü projenin ikinci basamağında ise, sanat terapisinde çizilen resimlerden 2019 takvimi oluşturuldu. Ayrıca çocukların çizdiği resimler Engelliler Haftası dolayısıyla 3 Aralık’ta gerçekleştirilen 3. Görsel Sanatlar Sergisi’nde sergilendi. Sergi sonrası Metropol süpermarket sponsorluğunda hayata geçirilen 2019 yılı takvimleri Burçin Acar ve Ufuk Altunç tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tampınar’a takdim edildi.

Metropol Süpermarket CEO’su Can Ersoy, öğrencilerin eserlerinin birbirinden yaratıcı, başarılı ve değerli bulduklarını, böylesi anlamlı projelere herzaman destek sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir ise, merkezdeki özel gereksinimli öğrencilerin, hayal dünyaları ile el becerilerinin gelişimlerinin sağlanması ve kendi yarattıkları sanat çalışmaları ile özgüven kazanmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bir Gün Değil Her Gün Farkındalık Yaratılması Amaçlanıyor…

Proje danışmanı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç, her yıl bir kurum seçilerek özel gereksinimli bireylerle resim çalışmaları yapıldığını ve bu resimlerden yeni yılın takvimleri oluşturulduğunu belirtti. Altunç, “Amacımız bir gün değil her gün farkındalık yaratmaktır. Bu sebeple takvim çalışması tercih edilmiştir. 2019 yılı takvimleri için Algım Özel Eğitim Merkezi seçilmiştir” dedi.

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