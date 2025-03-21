Özgür Özel: 81 İlde halkı meydanlara çağırdı!

"Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin!"

Bu akşam 21 ilde 14 büyükşehirde ve 81 ilde il başkanlarımızı 14 büyükşehirde belediye başkanlarımızın 21 il belediyemizde il belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum. Korkaklar yalana sarılıyorlar, tweet atıyorlar açıklama yapıyorlar, diyor ki sokağa çağrı sorumsuzluktur bizim çağrımız yakmaya yıkmaya değil kol kola girmeye, kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara 10 binleri 100 binleri milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Ve bunu efendim sokağa davet sorumsuzluktur diyenlere şunu söylüyorum, bu sokakları meydanları dolduran biz değiliz sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. Bir uyarım var, her türlü tepki haktır, sakın ha sakın, bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı içimizde olan ama devlet tarafından ya da birtakım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için devletin içine sızmış birtakım yapıların yapacağı işlere bizzat siz engel olun. polise saldırmak değil elbette hakkımız olan meydana girmek haksız emir varsa için yürür geçeriz ama polisimize kötü bir şekilde saldırmak bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin!"