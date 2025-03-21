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Özgür Özel vatandaşları bugün de “meydanlara dökülmeye” çağırdı: Kanuna aykırı emirle set çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin!

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"Kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya, kol kola girmeye davet ediyorum"
Özgür Özel vatandaşları bugün de “meydanlara dökülmeye” çağırdı: Kanuna aykırı emirle set çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları bugün akşam iftardan sonra bir kez daha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınmasına tepki göstermek için meydanlara dökülmeye davet etti. "Kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya, kol kola girmeye davet ediyorum" diyen Özel, provokatörlere karşı uyarıda bulunarak, "Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" dedi.

"Asla korkmuyoruz sinmeyeceğiz" diyen CHP lideri "Bir uyarım var, her türlü tepki haktır, sakın ha sakın, bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı içimizde olan ama devlet tarafından ya da birtakım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için devletin içine sızmış birtakım yapıların yapacağı işlere bizzat siz engel olun. polise saldırmak değil elbette hakkımız olan meydana girmek haksız emir varsa için yürür geçeriz ama polisimize kötü bir şekilde saldırmak bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" diye seslendi.

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