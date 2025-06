Özgür Özel'den kurultay davası çıkışı: Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine ve İBB'ye düzenlenen operasyonlara tepki göstererek; "Bizi ne ile suçluyorlar, Erdoğan o dönemde bunlara neler yapmış. Medyaya para dağıtmış, bilboardları parasız vermiş, havuz medyasını bilmeyen var mı? Binali Yıldırım'ın havuz yaptığını, AKP'ye yakın iş adamlarının buraya para aktardığını, o paralarla bu kanalların alınmadığını bilmeyen var mı? Bu darbenin başı cumhurbaşkanlığını bırakmış, cunta başkanlığını tercih etmiştir" dedi. Özel, CHP kurultayına dair yürütülen soruşturmanın tamamlanması ve dava açılması hakkında da “Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kurban bayramına ilişkin mesajlar veren Özel, "Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2022'de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL'ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu" dedi.

Özel, kurban bayramı için emeklilere verilen 4 bin TL'lik ikramiyenin meblağ olarak düşük olmasını eleştirdi ve 2018'de bin TL'lik ikramiye ile bir koç alınabilindiğini, bugün ise ancak 4 kilo et alınabildiğini söyledi.

Erdoğan'a seslendi: Meşru değilsin!

Erdoğan'ı 'sokağa, pazara, halkın arasına çıkmaya' davet eden Özel, "Millet, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Ona göre oy veriyor. Asgari ücrete, emekliye zam vermeden, işsizin sorununu çözeden o koltukta oturamazsın. Sen oy alamayıp seçim kaybettiğinde seçilmişlere darbe yapmaya, belediyeleri ele geçirmeye gelmedin. Bugün terör örgütünün başıyla müzakereyi konuşuyorsak, 'yapmayacağım' dediğini yapıyorsan meşru değilsin. O koltukta bir gün bile oturamazsın. Bunu diyerek oy almadın" ifadelerini kullandı.

Operasyonlara tepki

Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve belediye bürokratlarının sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada çekilen ve servis edilen görüntülere "film çekmişler itibarsızlaştırma çabası" sözleriyle tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik devam eden operasyonları eleştiren CHP lideri, şunları söyledi:

"Biz bu itibarsızlaştırma operasyonlarını daha önce gördük. 27 Mayıs'tan sonra rahmetli Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaşadıklarını hatırlayın. 23 sene önce 'erdemliler hareketi' diye geleceksin. 23 sene sonra tek suçu rekor oyla seçilmek, seni eleştirmek olan insanları itibarsızlaştırıp içeri atacaksın. Size ant olsun, nasıl Celal Bayar'ı kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bugün de aynıları yaşanıyor. Nasıl ki millet Süleyman Demirel'i 7 sene iktidar yaptılarsa bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır. Ant olsun ki iktidar olacağız.

19 Mart darbesinin üstünden 76 gün geçti, 76 gün. Ekrem Başkana attığı iftiralardan birini ispatlayamadı. Her seferinde yeni bir dalga, yeni masum insanlar. Önceden içeri attıklarını efendim birbirinden ayırma, anasından 500 kilometre öteye, çocuğundan 300 kilometre öteye götürmeler. Cezaevinde 50 tane bir suç türünden insanın kaldığı, infazının uygulandığı yere bir tane gencecik kadını koyup orada zulmetmeler, sonra çağırıp "çocuklarını özledin mi ya? Hadi buradan eve git, at şuna imza!" deyip iftiraya zorlamalar. İçeride tutum, malına mülküne koydum. Eğer bu iftirayı atmazsan olmaz. At imzayı, al şirketi, git ihalelere girmeye devam et. Yoksa içeride 20 yıl yatarsın demeler. Böyle bir sürecin içindeyiz. Avcılar Belediye Başkanımız 30 yaşında pırıl pırıl Utku Caner Çaykara. Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanımız, alınamaz denen Gazi Osmanpaşa'yı alan ilçe başkanımız, pırıl pırıl kardeşimiz Hakan Bahçetepe. Büyükçekmece'nin 30 yıldır vazgeçemediği, yaşı büyük, tecrübesi büyük, enerjisi yüksek diye bizim emekli ol deyip Büyükçekmece'nin bırakmadığı Hasan Akgün Başkanımız. Adana'nın kadın belediye başkanı Oya Tekin, Ceyhan'ın gencecik belediye başkanı Kadir Haydar, parti meclis üyemiz... Daha geçen cuma parti meclisinde oturduğumuz, çalıştığımız can arkadaşımız Baki Aydöner. Yolsuzlukla mücadele deyince yolsuzluk dosyası açıklamak deyince bu Meclis'in her partilinin saygı duyduğu önceki dönem milletvekili Aykut Erdoğdu kardeşimi. Gittiler. Sabahın köründe hangisini çağırsa giderdi zaten. Utku nereye kaçacak ya?

Avcılar Belediye Başkanı, 30 yaşında. Soracağım soru, adam demiş ki: 'Seçim kampanyasında yardımda bulundum ilçe başkanlığına, araç kiraladım bilmem ne' Böyle laflar var. İspatı yok da, anlatacağım birazdan. Bunu duyunca Utku ne yapacak, Bulgaristan sınırını mı geçecek? Gencecik eşi, orada nikah şahidi, bütün ekibi orada, arkadaşları orada, hayalleri orada, geleceği orada. Sabahın köründe kapıyı zorlamalar, bağrışmalar, çağrışmalar, komşuların önünde, yeni evli ailenin her şeyini aramalar. Bugün sabah 4 gün tuttular arkadaşlarımızı. Doktor kontrolü, oradan Adliye. Hâkim karar verecek."

AKP'li ilçe belediyelerine 45 milyon TL'lik 'bağış'

Cumhurbaşkanlığı belediyesinden İstanbul'da AKP'li ilçe belediyelerine yapılan 45 milyon TL'lik 'bağışları' gündeme alan Özel, şunları söyledi:

"Esenler Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde öngörülen bağış tutarı 80 ancak gerçeklşeşen 184 milyon tl. Denetim komisyondaki CHP'li üye dökümanı görmek istiyor ancak 'Gizlidir' denilerek belge paylaşılmıyor. Çekmeköy Belediyesi'nde seçimlerdeki belediye başkan adayımız yüzde 50 ile seçiliyor. Biz de önceki dönemlere bakıyoruz. Çekmeköy'de bulduk, biri hariç iktiidarkdai bütün belediyelerde olduğunu öğprendik.

7 Şubat 2024, Cumhurbaşkanlğı Strateji ve bütçe başkanlığıt arafından Çekmeköy Blediyesi'ne yapıln45 milyonluk bağış teklifi kabul edildi. İstanbul'un bütün Ak Partili belediyelerinde cumhurbaşkanlığından 45'er milyon TL bağış yapmışlar. CHP'li hiçbir belediyeye yok, bir de MHP'li Silivri Belediyesi'ne yok. AK Partili bütün belediyelere yollanmış bu para.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması, koruma müdürü Mustafa Bey'in ya ile evindeki gizli kasası bulundu. Olayın aslı: Kendisi gözaltına alınınca başka bir ikametim var mı? 'Orada bir yayla evim var' diyor kendi. Bu biliyorsunuz, bu yayla evlerinin çoğu öyle kayıtlamayla kayıttan görünmez tapu kaydından. Yaylada ev. Kendisi söylüyor. Yolluyorlar yaylaya jandarma ekibini. Bu içeride evde arama yaptık, kasa bulduk diyorlar. Doğru diyor. Kapalıymış diyor. Şifresini telefonda kendisi söylüyor, gözaltındayken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Açıyorlar kasayı, görüntüler başlıyor. Bu dosya, yolsuzluk dosyası olsa, bu iddialar gerçek olsa, ne gerek var bu şerefsiz yalancılığa, değil mi? Ne gerek var bu yalancılığa? Kanıtı koyarsın, suçu söylersin, cezayı verirsin, boynumuz kıldan ince. Boşu boşuna değil isyanımız, boşu boşuna değil sesimizi duyurmaya çalışmamız. Mermi çıkan kasaya para görüntüsüyle servis etmek kadar alçaklık olamaz. Mühür çıkan kasadan para çıkmış algısı yaratılarak bir davada adalet sağlanamaz. Ve kişi kendinden bilir işi. Bugüne grup toplantısının ve bundan öncekilerin hep söylediklerimizin bir gizli değil, bir gerçek tanık, gerçek yaşanmışlık. Ağzından çıkmış, hepimizin duydukları üzerinden, bugün yaşananların kişi kendinden bilir işi belgeseline geçiyor"

"Torba ihale"

Bizim arkadaşlara kelepçe gönderiyorlar yardım aldıkları gerekçesiyle. Kendilerine devletten 45 milyon TL. CHP'lilerin vergileriyle toplanan parayı AK Partili belediyelere gönderiyorlar. Bunların da tamamı seçim kampanyasında harcanmış. Kağıthane Belediyesi torba ihale icat etmiş. 183 kalem mal ve hizmet tek torbada, kısmî teklif veremez. 183'ünü birden tek firma veriyor. Aynı anda araç kiralama, güreş müsabakası, almanak basma, sucuk festivali yapan şirket arıyorlar. İhaleyi AK Partili Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı Fatih Bolcan'ın şirketi almış. Zeytinburnu'ndan 29 ihale, Fatih'ten 20 ihalede 43 milyon, Kağthane'den 14 ihale almış."

Ankara'da yaşananlardan da bahseden Özel, "Ankara'da önceki dönem yolsuzluklar ait 94 dosya. Çayyolu'nda emsalleri çok düşükken uydurma bir gerekçeyle 150 daire çıkacak yere 750 daire çıkılmış. Fazladan 600 adet lüks daire yapılmış. Bunların hepis çıkarıldı, savcılığa giderken Süleyman Soylu koştu elimizden aldı. O gün bugündür sayfasını açan yok" dedi.

"Türkiye'de kimin hapse gireceğine 'dünya liderimiz', kimin hapisten çıkacağına başka dünya liderleri karar veriyor"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerine devam eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kimin hapse gireceğine 'dünya liderimiz', kimin hapisten çıkacağına başka dünya liderleri karar veriyor. Rahip Brunson, Deniz Yücel, Büyükada tutukluları, Fransız gazeteci. Bunların hepsi devlet başkanlarının telefonuyla bırakıldı."