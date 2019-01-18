Özgürlük Mücadelesi Liderleri Yakın Doğu İlkokulunda Anıldı…

Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Yakın Doğu İlkokulunda özlem ve saygıyla anıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu İlkokulu yerleşkesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi yıllarında verdikleri siyasi ve yaşam mücadelesini anlatan konuşmalar yapıldı. Şiirlerin okunduğu anma töreninde, günün anlam ve önemi ile ilgili sözler paylaşıldı. Okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı anma etkinliğinde okul koro ve orkestrası marşlar seslendirdi.

İki liderin Kıbrıs Türk toplumu için verdiği mücadelenin anlatıldığı anma etkinliğinde, Dr. Küçük ve Raif Rauf Denktaş’ın vatan aşkıyla dolu iki lider, kültür, vizyon, fikir, tarih ve daha birçok şeyi anımsattı vurgulanırken, öğrenciler de gelecek nesil olarak liderlerin yakmış olduğu özgürlük meşalesini sonsuza kadar taşıma sözü verdiler.