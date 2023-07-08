Özkan Uğur hayatını kaybetti

MFÖ grubunun üyelerinden pop müziğinin usta ismi Özkan Uğur 69 yaşında yaşamını yitirdi. Lenf kanserini 3 kez yenen Özkan Uğur 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Öte yandan Özkan Uğur'un cenaze töreninin yapılacağı tarih de belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur’un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Özkan Uğur’un vefatıyla ilgili ailesi de açıklamada bulundu. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Özkan Uğur'umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi.

*Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yayımladığı mesajında, “Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Geçtiğimiz günlerde Özkan Uğur'un nisan ayından bu yana yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği duyurulmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Özkan Uğur için paylaştığı mesajda “Derin bir hüzün içindeyiz… Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur'u kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

MAZHAR ALANSON KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson’un akşam Üsküdar’da vereceği konser iptal edildi.

Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde ünlü sanatçı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda MFÖ grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur’un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.

BİRİCİK SUDEN’DEN PAYLAŞIM

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başsağlığı mesajlarınıza geri dönebilecek durumda değiliz. Affedin, sağ olun”

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Sanatçı Zafer Algöz, Özkan Uğur’un cenaze töreninin 11 Temmuz Salı günü AKM’de saat 11.00’da yapılacağını duyurdu. Algöz, Taksim Camii’nde öğlen namazı kılınacağını ve ardından Uğur’un Karacaahmet mezarlığına defnedileceğini söyledi.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Özkan Uğur 17 Ekim 1953 de doğdu, dört kardeşin en küçüğü olan Uğur’un müzikteki yeteneği daha küçük yaşlarda ortaya çıktı.

1970 yılında daha 17 yaşında Barış Manço Kurtalan Ekspres’te bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına atıldı. Edip Akbayram Dostlar, Ersen Dadaşlar’la çalıştı.

Aynı yılın sonlarına doğru Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in yer aldığı Kaygısızlar grubuna girdi.

1974 yılında İPUCU 5’lisi adıyla kurulan yeni grupta yer aldı.

1979 sonunda askeri görevini tamamlayan Özkan Uğur 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner’le birlikte, Ferhan Şensoy’un “Şahları da vururlar” ve “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984te,Ferhan Şensoydan ayrıldıktan sonra MFÖ olarak yoluna devam etti.

1997 yılında Yavuz Turgul’un “Eşkiya” filminde ilk oyunculuk kariyeri başladı.1998-1999-2000 sezonlarında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı oyunda konuk sanatçı olarak yer aldı.

1999da “Aganigi-Naganigi” fındık tanıtım filmiyle, oyuncuktaki başarısı daha da geniş kitlelere ulaştı.

“İkinci Bahar”, “Yeter Anne” ”Cennet Mahallesi” adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yeteneği ile izleyicilerinin beğenisini kazanan Uğur “Ağırlığınca Altın” ve Özkan’la Kaç Para adlı yarışma programlarında oldukça başarılı bir sunuculuk örneği gösterdi.

Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı “Komiser Şekspir” filmindeki rolü oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Gişe hasılat rekorları kıran Cem Yılmaz’ın Gora adlı filmindeki rolü ile Uğur sinema severlerden büyük beğeni topladı. Komedyen Cem Yılmaz’ın daha sonraki filmlerde de rol alan Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023 günü hayata gözlerini yumdu.

Özkan Uğur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Karakomik Filmler 2 (İbrahim) (Sinema Filmi)

2019 – Karakomik Filmler (İbrahim) (Sinema Filmi)

2017 – Çoban Yıldızı (Kayıkçı) (TV Dizisi)

2017 – Arif V 216 (Garavel) (Sinema Filmi)

2015 – Poyraz Karayel (İsmail Karayel) (TV Dizisi)

2014 – Pek Yakında (Ejder Kaplan) (Sinema Filmi)

2013 – Yahşi Çin (Sinema Filmi)

2012 – Şubat (Samim) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Kemal Sertel) (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Özcan) (TV Dizisi)

2009 – Yahşi Batı (Kızılkayalar) (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı Dostlar (Cevdet) (TV Dizisi)

2009 – Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – A.R.O.G (Dimi) (Sinema Filmi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Fazıl) (Sinema Filmi)

2004 – İstanbul Şahidimdir (TV Dizisi)

2004 – Cennet MahallesiCennet Mahallesi (Beter Ali / Tunç Gedikoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Patron Kim (TV Dizisi)

2003 – G.O.R.A (Garavel) (Sinema Filmi)

2003 – Alacakaranlık (Bedir Büyükdereci) (TV Dizisi)

2002 – Yeter Anne (Altan) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Sedat) (TV Dizisi)

2000 – Komser Şekspir (Danyal) (Sinema Filmi)

2000 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Şecahattin Dürüst) (TV Dizisi)

1996 – Eşkıya (Sedat) (Sinema Filmi)

1988 – Arkadaşım Şeytan (Okan) (Sinema Filmi)